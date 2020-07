Restringen acceso a cuatro playas de Mazatlán por llegar a su límite de bañistas permitidos

Son Playa Norte, Playa Pinitos, Chivos y Pata Salada donde las autoridades evitan que se generen aglomeracaiones

Belizario Reyes

En cuatro playas de Mazatlán ya se restringió hoy por la tarde el acceso a bañistas por llegar a su límite de capacidad permitido durante la actual pandemia de Covid-19.

Fue a partir de las 12:00 horas cuando ya se restringió en acceso a Playa Norte, cerca del Monumento al Pescador, por llegar a su límite de capacidad permitido en esa área que es de 200 personas.

Cerca de las 13:12 horas al llegar también el semáforo a rojo por registrar ya 150 personas, se restringió en acceso a bañistas a la Playa Pinitos, una de las más concurridas tradicionalmente en Mazatlán.

"No se cierra, se restringe el acceso y si algunas personas salen entonces se permite el ingreso a otras", dijo personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Otras de las playas en las que se restringió el acceso fue Pinitos y Pata Salada.

Agregó que cuando se restringe el acceso a una playa se invita a las personas a que acudan a las áreas de playa que en esos momentos están menos concurridas, en este caso a las ubicadas frente a la Avenida del Mar, desde la calle Flamingos hasta la Avenida de los Deportes.

Ayer sábado a partir de las 14:00 horas en adelante también se restringió el acceso a los bañistas a las playas Note, Pinitos e Isla de Chivos, así como a la Carpa Olivera donde se tiene una alberca con agua de mar porque el semáforo marcó rojo al llegar a su límite de bañistas permitidos.

El delegado de la Dirección Municipal de Proyección Civil en el sur del estado, Óscar Roberto Osuna Tirado manifestó que la Playa de Chivos tenía afluencia moderada, por lo que invitó a la gente a estar atentos a los semáforos del Centro de Atención y Protección al Turista a través de las redes sociales para que puedan acudir a las playas que están abiertas.

"Nosotros también hacemos trabajo, tenemos elementos en la playa invitando a la gente que no se aglomere (para prevenir el contagio del Covid-19) y sobre todo que estén muy al pendiente de los niños que no se les vayan a ir al agua", añadió Osuna Tirado en entrevista.

"El Escuadrón Acuático haciendo lo propio desde lo que es la Isla de la Piedra hasta Cerritos".

Expresó que hay semáforo verde en playas frente a la Avenida del Mar porque hay poca gente, pero se espera que después de las 15:00, 16:00 horas se incremente más la asistencia de bañistas a las playas.

En áreas de la Zona Dorada y otros puntos de Mazatlán se reportó cerca de las 13:00 horas una afluencia de 80, 50, 120 bañistas, sin llegar todavía a su límite permitido actualmente para guardar la sana distancia ante la pandemia del coronavirus.

También se recomendó a las personas que si no saben nadar no se metan al mar, si lo quieren hacer que usen chalecos salvavidas, que localicen a los elementos salvavidas para que les pregunten de las condiciones marítimas, que no se metan al agua en estado de ebriedad y utilicen ropa ligera como short y playera.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y cadetes de esa corporación, así como personal de Proyección Civil y salvavidas vigilan que las playas no rebasen su límite de capacidad permitido y que todo transcurra sin incidentes.

Ante el incremento de paseantes el tráfico vehicular también se incrementa conforme pasan las horas, desde el Paseo del Centenario hasta Cerritos.

Decenas de personas más caminan por el malecón, pasean en paracaídas o en yates y disfrutan de alimentos y bebidas en restaurantes.