Resultados en Coahuila e Hidalgo deben alertar a Morena: Flora Miranda

La Diputada local reconoce que mientras en Sinaloa sigan huérfanos de una dirigencia que cohesione a las distintas fuerzas al interior de este partido, se corre el riesgo de perder en la elección de 2021

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Los resultados de las elecciones locales del domingo en Coahuila e Hidalgo deben encender los focos de alerta al interior de Morena, porque mientras en Sinaloa sigan sin una dirigencia formal que cohesione a todas las fuerzas al interior de este partido, corren el riesgo de una derrota similar en 2021, consideró Flora Miranda Leal.

La Diputada local subrayó que lo ocurrido en esos estados los debe convocar a la unidad y a la responsabilidad, luego haber obtenido los resultados que se lograron en 2018, para poder conservar los espacios que ganaron, como alcaldías y diputaciones.

“Nos emplaza a la unidad rumbo a 2021, puesto que los resultados en Hidalgo y Coahuila son contundentes, no queremos ver nosotros un PRI en Sinaloa de nuevo, no queremos que (se pierda) esa parte que ya se ha logrado, que ya no estén los priistas en el poder”, aseveró.

Aunque Coahuila e Hidalgo son estados priistas, subrayó que fue la falta de unidad lo que llevó a la derrota de Morena.

Miranda Leal rechazó que el revés haya sido jun castigo al manejo del País del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mientras no veamos una dirigencia formal, mientras no veamos legisladores o actores políticos comprometidos con el proyecto de nación vamos a seguir teniendo estos resultados”, sostuvo.

“Desde luego que sí (se corre el riesgo de perder en Sinaloa), considero que es el tiempo de agruparnos, de buscar la unidad, de formar esos cuadros, de buscar las estructuras y de que cada pretenso a ser parte de 2021 tengamos que tener paralelas las estructuras y seguir trabajando con la gente, que va a ser clave”.

Miranda Leal manifestó que la responsabilidad de generar esa unidad en Morena tendrá que recaer en una dirigencia nacional que baje a los estados y municipios, para poder tener fuerza.

Indicó que estos resultados los convoca a hacer trabajo arduo de aquí a 2021 o a las definiciones de candidaturas y más allá de quienes queden como candidatos, todos deben contribuir con el proyecto de la 4T.