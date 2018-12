Resumen de noticias del jueves por la tarde

Las noticias de las que debes estar informado antes de que termine este día

Ariel Noriega

Resumen de jueves por la tarde: La Corte llama a trabajar en unidad; en Nueva York sigue el juicio contra El Chapo; el Poder Judicial en Sinaloa tampoco quiere recorte en sueldos y Ana Gabriela Guevara ya dirige el deporte en México, entre las noticias para leer esta tarde

Llama la SCJN a que los tres Poderes de la Unión trabajen en armonía

Este jueves el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, aseguró al rendir su último informe de labores que si un juez no goza de condiciones de independencia deja de ser juez, para convertirse en el mandadero de alguien.

“Para el ejercicio digno de nuestra función, lo primero es defender nuestra independencia, real y absoluta”, dijo, en un contexto de confrontación por los salarios.

Con un audio, buscan probar el tráfico de cocaína del Chapo Guzmán

En la audiencia celebrada este jueves en Nueva York en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, un audio grabado busca comprobar la participación del capo del Cártel de Sinaloa con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

En el audio difundido al inicio de la audiencia, una supuesta llamada entre El Chapo y líderes de las FARC detallan la operación para la compra de cocaína.

El Poder Judicial en Sinaloa se opone a reducción de sueldos

La iniciativa de Morena en el Congreso del Estado para reducir los sueldos de jueces y magistrados del Poder Judicial en Sinaloa no ha generado una reacción positiva.

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, advierte que de prosperar esa iniciativa, atentaría contra la Constitución.

Fuera de lógica de la Secretaría de Salud de Sinaloa negar aborto a joven violada

Activistas consideran que la decisión de la Secretaría de Salud en Sinaloa de no atender la petición de un aborto no fue la más prudente ni la necesaria, advierte el colectivo No se metan con nuestras hijas.

Una joven fue violada y de ese ataque resultó embarazada. En la Secretaría de Salud en Sinaloa rechazaron hacerle un aborto porque consideraron que era de alto riesgo por tener 20 semanas de embarazo.

Asume Ana Guavara en la Conade

La medallista olímpica Ana Gabriela Guevara asumió hoy como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Conade, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Conoce a los pequeños matemáticos que buscan ir a Sudáfrica

Karla Rebeca Munguia Romero, Mateo Iván Latapia Acosta y Luis Eduardo Martínez Aguirre, de Sinaloa, Ciudad de México y Nuevo León, respectivamente, buscan un lugar en los dos equipos que irán a la Competencia Internacional de Matemáticas que se llevará a cabo en Sudáfrica, el siguiente año.

Un culichi en la Final del futbol mexicano: el árbitro César Arturo Ramos

El silbante sinaloense César Arturo Ramos pitará la final de vuelta del Apertura 2018 entre Cruz Azul y América este domingo.

Si te perdiste Museo, de Gael García Bernal, espérala en YouTube

La película Museo, protagonizada por el actor Gael García Bernal y el primer largometraje en español que produce Youtube, estará disponible en la versión Premium de la plataforma de internet a partir del próximo 19 de diciembre, informó la compañía.