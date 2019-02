Resumen de noticias del lunes por la tarde

Las noticias de las que debes estar enterado antes de que termine el día

Noroeste / Redacción

Resumen de noticias: para la tarde de este lunes, el ex Presidente Peña Nieto aún recibe su pensión; López Obrador utiliza a su equipo que promovió el voto para entregar apoyos; el conflicto cultural en Mazatlán y en Culiacán, un atractivo que debes conocer.

Peña Nieto aún mantiene su pensión

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, y promovió cambios legales, que los ex presidentes ya no recibirían una pensión, tal parece que esa medida no se ha aplicado para Enrique Peña Nieto, según una investigación del periodista Ricardo Raphael.

En su reporte, sostiene que el ex Mandatario ahora recibe su pensión y además, que desde hace un año, Peña Nieto adquirió una mansión en La Finca, un exclusivo fraccionamiento al noroeste de Madrid, España.

Promovieron el voto y ahora entregan apoyos

Durante la campaña electoral de 2018, Andrés Manuel López Obrador contó con un "ejército" que se movió por todo el País para promover el voto a favor de su causa y que terminó por darle el triunfo y lo convirtió en Presidente de México.

Ahora, estos promotores, Diez Servidores de la Nación, se llaman, son los encargados de realizar censos en el País y son quienes repartirán las tarjetas del Bienestar, uno de los programas de asistencia social que promueve el Presidente.

Sigue el juicio contra El Chapo

El juicio contra Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, todavía continúa, pero ahora está en manos del jurado, que desde hace una semana inició las deliberaciones sobre su caso.

Aunque se creía que la decisión del jurado sería rápida, sus integrantes han tratado de ser meticulosos y muchas de las pruebas que se presentaron en contra del capo sinaloense, están siendo examinadas.

En defensa de la cultura en Mazatlán

A lo largo de los años, y con mucho esfuerzo, Mazatlán ha logrado labrar una tradición cultural que pocas ciudades, lejos del centro del poder político, han logrado alcanzar. Además del turismo, el puerto también produce arte.

Sin embargo, hubo cambio de Gobierno y cambio en la forma en cómo se percibe la cultura y eso ha afectado la gestión cultural. Estudiantes y actores, por ejemplo, ven ahora en peligro el proyecto teatral de Mazatlán y por eso protestaron.

Piden mantener las guarderías

Las estancias infantiles han sido necesarias, y básicas, para muchas familias. Sin embargo, el Gobierno federal ha decidido retirar el apoyo para su operación por considerar que en algunas de ellas ha habido actos de corrupción.

Sin embargo, quienes las dirigen creen que no todos son iguales y este lunes, en Mazatlán, protestaron ante diputados de Morena, para pedir que intercedan y permitan que este programa siga funcionando.

Los insectos, al alcance

La población de insectos en México es tan vasta como lo son sus diferentes regiones. Y todo eso lo puedes comprobar si te das una vuelta por el Museo Insectaria que se ha instalado en Culiacán.

Jorge Eduardo Aragón Campos se ha encargado de ir coleccionando más de 10 mil insectos solo de algunos estados, incluido Sinaloa, pero que permite que estén al alcance de quien quiera conocerlos.

Las conferencias de AMLO

El Presidente hoy tiene uno de los índices de popularidad y aceptación y respaldo como no lo había tenido otro Mandatario. Denise Dresser hace el análisis de lo que ha implicado, hasta ahora, las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador.