Resumen de noticias del miÃ©rcoles por la tarde

Resumen de noticias del miércoles por la tarde

Las noticias que debes leer esta tarde, antes de que termine el día

Ariel Noriega

El tema sigue siendo lo político de la muerte de la Gobernadora y el ex Gobernador de Puebla, con AMLO en la polémica de acusaciones en su contra... pero en Mazatlán la Comuna sigue denunciando anomalías y costos millonarios, mientras que en Culiacán se anuncia un reforzamiento de bases mixtas militares-policiacas.

Este es un resumen de lo más destacado hoy en el portal de Noroeste;

Dice AMLO que no fue al funeral de los Moreno por acusaciones en redes contra su gobierno

El tema político sigue siendo la muerte de la Goberndora y el ex Gobernador de Puebla, a cuyo funeral no asistió el Presidente López Obrador, quien afirma que no asistió por las acusaciones en redes contra él y porque busca no caer en las provocaciones de lo que llamó un grupo mezquino que ha creado un ambiente hostil en su contra.

El día que Agustín Coppel trajo a Moreno Valle a Sinaloa

Crónica del periodista José Alfredo Beltrán que rememora el encuentro que tuvo un selecto grupo de sinaloenses en Culiacán con el entonces aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, Rafael Moreno Valle, en un evento organizado y promovido por el empresario Agustín Coppel que mostró su admiración por el “milagro poblano”.

Demanda de 2012 costará a Comuna de Mazatlán 300 millones de pesos

La polémica demanda que desde 2012 hizo un particular contra el Ayuntamiento de Mazatlán por impedirle la construcción de una gasolinera que ya tenía autorización en la Colonia Palos Prietos costará 300 millones de pesos a la Comuna, anuncia el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres.

Y la UAS se ampara contra Jumapam por deuda de $1.5 millones

Luego de que le detectaron una toma clandestina de agua en el Polideportivo de la UAS, la universidad no sólo no ha pagado la deuda a la Jumapam, sino que se amparó contra el pago del adeudo y multas, por lo que el caso se resolverá en tribunales.

Anuncian presencia militar en accesos y salidas de Culiacán

La Novena Zona Militar y la Secretaría de Seguridad del Estado anunciaron que a partir de hoy, en seis entradas y salidas de Culiacán habrá vigilancia con bases fijas conformadas por militares, policías militares y agentes de las policias federal, estatal y municipal, como parte de un ajuste en el Plan Nacional de Paz y Seguridad del Gobierno federal.

Se une el árbitro sinaloense César Ramos a Se Busca un Rey Mago

El internacional árbitro sinaloense Arturo Ramos ya donó juguetes para niños necesitados al unirse a la campaña Se Busca un Rey Mago, organizada por Noroeste para llevar alegría a los pequeños de colonias vulnerables de Culiacán y Mazatlán.

El Maradona de Dorados de Sinaloa: la vida es futbol y solo futbol

Un recuento cronicado del astro argentino desde su llegada a Culiacán para dirigir a Dorados de Sinaloa y llevarlos desde los últimos lugares hasta disputar la final de Ascenso MX.