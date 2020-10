Reta PAN al Alcalde de Mazatlán a recorrer la ciudad para que vea la realidad

‘Vamos en su camioneta de lujo o en nuestro Tsuru para que se dé cuenta del Mazatlán descuidado del que no se informa’, invita José Roberto Gutiérrez González

Alma Soto

MAZATLÁN._ El líder del Partido Acción Nacional en este municipio lanzó un reto al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres: recorrer juntos cada rincón de la Ciudad para que descubra por sí mismo el Mazatlán descuidado del que no se informa.

El reto, dijo, está abierto para el día y la hora que el Alcalde quiera, si quiere que sea en su camioneta de lujo de un millón de pesos modelo 2020 o en el Tsuru de Acción Nacional modelo 2013.

Señaló que el propósito de que vayan juntos es para que se deje de lado la polémica de que lo que señalan en el PAN sea cierto o no.

“Eso lo hago con el firme propósito de que el Presidente vea lo que está sucediendo en Mazatlán, pero también que sus funcionarios se pongan a trabajar porque pareciera que lo que se informa son dos mazatlanes distintos, el de la realidad y el que inventan entre él y sus funcionarios”, declaró.

Gutiérrez González señaló que en su Segundo Informe de Gobierno, Benítez Torres no informó lo que el ciudadano quería escuchar.

“¿Qué quería escuchar el ciudadano? Que su entorno progrese, que su entorno mejore y que las condiciones de vida para sus familias es un mejor lugar para vivir”, expresó.

En cambio, dijo, se informó de las obras que se hicieron en el Mazatlán de primera, con su obra emblema, que es la Rafael Buelna en la que el Municipio invirtió solo 25 por ciento; y la Camarón Sábalo, que se hizo con recursos del Fondo Metropolitano y el Estado.

“Inversión pública directa del Municipio es casi nula y eso genera que no mejoren las condiciones de vida en el Mazatlán de segunda, que sin colonias y condiciones de vida: llueve y se encharca, se rebosan las aguas negras, no hay luminarias, los camellones están enmontados, la recolección de la basura no se hace a tiempo, hay inseguridad... ese es el balance que vemos del Segundo Informe de Gobierno”, declaró el líder panista en conferencia de prensa.