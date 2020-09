Retrasan, otra vez, el estreno de Wonder Woman 1984

Rumores en la industria del espectáculo señalaban que "Wonder Woman 1984" retrasaría nuevamente su estreno; este viernes, “The Wall Street Journal” los confirmó.

La producción dirigida por Patty Jenkins iba a llegar a cines el próximo 2 de octubre, sin embargo, ahora será lanzada en Navidad.

“The Wall Street Journal” cita a "una fuente familiarizada con el asunto", que asegura que Warner decidió aplazar nuevamente el estreno. Warner aún no ha emitido un anuncio oficial, de acueredo a larazon.com.mx.

‘Wonder Woman 1984’ starring Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig & more will now be released on Christmas Day.🎄

Will you be going to the theater? pic.twitter.com/1szQqJvWhb