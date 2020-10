Retraso en pagos a pescadores de Rosario fue por proceso del banco

Descartan negligencia de la directiva y del comprador del producto, dice cooperativa Álvaro Obregón

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Ante el retraso que vivieron pescadores en el pago de las capturas, el presidente de la cooperativa Alvaro Obregón, Iván García Sánchez, comentó que se debió al proceso con el banco.

Descartó que se haya registrado una negligencia tanto por la directiva como por parte del comprador del producto.

"No habíamos pagado por razones del banco, como está ahorita la pandemia, los procesos son muy lentos. No es que el patrón o nosotros no hayamos querido pagarle", expresó.

García Sánchez refirió que una vez cumplido los plazos ya se pudo cubrir los compromisos con los socios.

"Ahorita, gracias a Dios que ya se pagó a buen precio a todas las cooperativas", arguementó.

La cooperativa que representa fue la que mejor precio ofreció por kilo, a 40 pesos, ya que en otras osciló entre los 25 a 35 pesos.

Expuso que las cooperativas pagaron de acuerdo a los compromisos que tenían antes de iniciar la temporada.