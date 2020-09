Reubicación de las ‘changueras’ quedará pendiente: Alcalde de Mazatlán

Se usaron los recursos para la pandemia de Covid-19, señala Luis Guillermo Benítez Torres

Alma Soto

}La reubicación de las vendedoras de camarón, conocidas como “changueras”, será un proyecto que quedará pendiente, toda vez que no hay recursos para realizarlo, pues éstos se usaron para atender la pandemia de SARS-CoV-2, declaró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

A principios de este año, el Presidente Municipal dijo que cabildearía con las comerciantes de mariscos ubicadas sobre la calle Aquiles Serdán para cambiarlas al mercado de las Flores, para lo cual se remodelaría ese espacio.

En realidad, el proyecto fue presentado desde la pasada administración por el Alcalde interino, Joel Bouciéguez Lizárraga, con la remodelación de ese espacio al que llamaría Mercado María del Carmen.

Pero a Bouciéguez Lizárraga no le alcanzó el tiempo para cristalizar el proyecto, y Benítez Torres señaló que, por falta de recursos, éste no podrá ser desarrollado.

“Es un proyecto que traíamos en manos, pero ahorita no creo que sea posible, para poder invitarlos a reubicarse era necesario rescatar el mercado y no pudimos hacerlo, acuérdense que nos pegó la pandemia, es uno de los pocos proyectos que se nos quedaron pendientes, pero ya la habrá oportunidad de sacarlo adelante, las changueras se irían encantadas porque el diseño es para que estén en la calle, pero en condiciones sanitarias diferentes”, expresó.

Lo que no quedará pendiente, aseguró, es la pavimentación de la Avenida Gabriel Leyva.

Indicó que está por iniciar la pavimentación, este mismo año, primero la Circunvalación, de la que ya se tienen todos los permisos.

Mientras, dijo, se está bacheando, aunque la obra que se hace en estos momentos en la Gabriel Leyva no es del Gobierno municipal.

“Esta obra no es nuestra, es estatal, inclusive me tocó ver un Tweet del Gobernador Quirino Ordaz Coppel en el que decía: ‘hay que avisarle al Químico Benítez’, inmediatamente le mandé un WhatsApp y le dije ‘oye, ¿el Gobernador contesta sus redes sociales y otra persona?’, y ya me dio su opinión y quedó de corregir ese asunto porque realmente no es de nosotros”, dijo.

OBLIGA INE A RENUNCIAR 90 DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN

Respecto al ultimátum que lanzó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que quienes pretendan buscar un puesto de elección dejen ya el cargo, dijo que la ley electoral señala hasta 90 días antes de la elección para renunciar a un cargo.

“Hasta donde yo veo la posición del Presidente de México se refiere a funcionarios federales, porque él respeta mucho la autonomía de los municipios, esto va dirigido a funcionarios federales”, dijo.

En su caso, manifestó, va a ver cuándo se va. No negó que buscará un puesto de elección popular.

“Si me tengo que ir antes, me voy, y si no, me quedo a terminar, vamos a seguir hasta que aguantemos”, recalcó Benítez Torres.