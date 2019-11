PUBLICACIÓN

Reúne Miguel Ángel Valencia poesía y arte en libro

El artista presentará este viernes El candor, Lírica de vida y muerte, en el Casino de la Cultura de Culiacán

Nelly Sánchez

Cuando el artista Miguel Ángel Valencia se incorporó al Taller de Teatro de la UAS, en la época de Óscar Liera, comenzó su acercamiento a la poesía. Leía y escribía con la idea de publicar algún día. Ese sueño se cumplió y hoy presentará El candor, Lírica de vida y muerte, a las 17:00 horas, en el Casino de la Cultura.

"Liera me acercó a la poesía porque le gustaba mucho hacer ejercicios con textos de Miguel Hernández, Xavier Villaurrutia, y de ahí me iba a la casa y me ponía a escribir en lo que encontraba, una servilleta, pasó el tiempo y junté muchos papeles, que iba a tirar, pero en septiembre Refugio Salazar me dijo que sabía de mis textos y me los pidió".

Salazar es el editor de el libro, sobre el que destacó que es ligero, sencillo, ameno y lleno de vida y humanidad.

"Es el encanto de la poesía, una lírica moderna pura, la poesía de Miguel Ángel Valencia me encantó, no me canso de leer el libro".

El candor, Lírica de vida y muerte contiene 35 poemas y 13 pinturas de Valencia. El poema más antiguo es de 1985 y los hay hasta la fecha.

"En el 85 recibí la noticia de que habían asesinado a un amigo muy querido. Me impactó mucho, me dolió, me laceró... fue un golpe que me marcó. Luego vinieron otros sucesos, pasan cosas terribles y empiezo a renegar de esta violencia cruel y miserable".

Para Valencia, la poesía es una daga y un beso, que te pone alegre o te entristece.

El libro se presentará con los comentarios de Ronaldo González, Sergio Uzárraga y Víctor Luna, como moderador estará Rubén Rivera.

PARA SABER

El candor, Lírica de vida y muerte estará a la venta durante la presentación.