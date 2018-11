Revela Aurelia Leal que ex funcionarios de Guasave se dieron bono de salida

La alcaldesa hizo el comentario en reunión con la Intercamaral; se negó a dar más detalles en entrevista con reporteros, pero dijo que más adelante dará la información completa

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los ex funcionarios del Ayuntamiento de Guasave se fueron con un bono de salida, pese a la crisis financiera en la que entregaban el Municipio, reveló la Alcaldesa Aurelia Leal López.

El comentario lo hizo la Presidenta Municipal en el seno de una reunión con la Intercamaral a la que asistieron representantes de Canaco, Canacintra, Coparmex, CMIC, Canirac, AARSP, entre otros organismos de la iniciativa privada.

Leal López hizo la revelación después de que Joel Quintero Castañeda, Tesorero de la Comuna, señalara algunas anomalías que han encontrado en el manejo de los recursos públicos; como por ejemplo, que el impuesto sobre nómina no fue timbrado y no fue pagado desde el 2015, entre algunas otras irregularidades.

La alcaldesa indicó que lo que más le preocupaba era que estando el Ayuntamiento como está, la administración pasada se atrevió a pagar a“aviadores” sueldos desde 8 mil hasta 30 mil pesos mensuales.

“Están en la nómina, todavía no están dados de baja, las 99 renuncias que anunciaron eran los regidores, la Presidenta Municipal y los directores (de área), ellos tienen que salir, eso no se vale, es una burla eso, pero se les olvidó sacar a mucha gente reconocida que están en la nómina, porque los vemos como si nada, ahí se la pasan en (restaurante) La Campiña, a gusto, unos (con sueldos) de 18 mil, otros de 22 mil y otros de 30 mil pesos”, dijo.

“Ah, y el bono que se dieron para retirarse... se dieron un bono también y no había dinero”.

Cuando Leal López hizo ese comentario, algunos representantes de la Intercamaral solo movieron la cabeza de un lado a otro, en señal de decepción.

Al terminar la reunión, se le cuestionó a la Presidenta Municipal sobre ese tema en particular, sin embargo, no quiso hablar de ello y respondió que próximamente dará la información detallada y completa de los bonos que se pagaron los ex funcionarios.

Ex funcionarios del Ayuntamiento de Guasave.