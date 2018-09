Revelan detalles sobre el final de Toy Story 4

La cuarta película de la exitosa saga se estrenará a mediados de 2019. Uno de los artistas que trabaja en el rodaje aseguró que no pudo aguantar la última escena y rompió en llanto

Noroeste / Redacción

30/09/2018 | 03:22 AM

Tim Allen, el actor que prestó su voz para el personaje del astronauta Buzz Lightyear en Toy Story 4, generó un verdadero revuelo en las redes sociales.

Es que dio a conocer que el final del filme sorprenderá a los espectadores por su alto grado de emotividad, y confesó que no pudo aguantar las lágrimas al momento del doblaje, informó radiomitre.cienradios.com.

“Tengo que resistirme a lo emotivo. No quiero decirlo, pero esta es una historia increíblemente genial. Es tan emotiva, tan divertida, tan grande, estoy sorprendida. Ni siquiera pude llegar a la última escena. Me encantaría ser un infiltrado de Washington”, comentó en un reportaje cedido a The Talk.

“Simplemente no puedo hacerlo. No puedo llegar más lejos. Tiene personajes geniales, pero un par de escenas al final fueron muy difíciles de lograr”.

Tim Allen

Cabe remarcar que el soundtrack volverá a estar a cargo de Randy Newman, quien formó parte del proyecto en la primera entrega y alcanzó una nominación al Óscar por su canción Yo soy tu amigo fiel.

SAGA EXITOSA

Una de las sagas infantiles más exitosas de la historia del cine es, sin lugar a dudas, Toy Story.

Bajo la dirección de John Lasseter, y con un reparto principal integrado entre otros por Tom Hanks y Tim Allen, la primera película se estrenó en 1995, transformándose en el primer largometraje de la historia de Pixar.

El éxito de la primera cinta, que alcanzó una recaudación de 361 millones 958 mil 736 dólares, llevó a la compañía a la preparación y estreno de Toy Story 2 (1999) y años más tarde de Toy Story 3 (2010).

Hace algunos meses se confirmó la fecha de estreno para la cuarta, y aparentemente, última película de la saga que llegará a los cines en junio de 2019.