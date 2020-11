Revelan el nombre de Baby Yoda en The Mandalorian, y divide a fans

The Mandalorian reveló en su último episodio el nombre real de Baby Yoda. ¿Cuál es y cómo reaccionaron los aficionados?

Noroeste / Redacción

La figura de Baby Yoda generó sensación tras el estreno de The Mandalorian en Disney+ en 2019. El personaje fue rápidamente adoptado por los aficionados y hasta ellos mismos le pusieron el apodo por su parecido físico a Yoda de Star Wars.

Sin embargo, la serie se tomó el trabajo de aclarar su verdadero nombre y sorprendió a todos. ¿Cuál es y cómo lo tomaron los fans?

El quinto episodio de la segunda temporada tuvo una primera gran revelación: la aparición de Rosario Dawson en su papel de Ahsoka Tano. La Jedi en versión live-action impresionó a todos en un capítulo que giró en torno a ella, pero que dejó una sorpresa más para los fanáticos al dar a conocer la identidad de Baby Yoda.

Su verdadero nombre es Grogu y no es un clon de Yoda, sino simplemente un joven que estaba entrenando en el Templo Jedi en Coruscant antes de la Orden 66. Cuando la República se convirtió alguien lo escondió para salvar su vida. De esta manera, se rompió parte del misterio sobre su origen, publicó spoiler.bolavip.com.

En las redes sociales, los fans se asombraron ante la novedad y la elección de Grogu tuvo opiniones divididas porque se habían acostumbrado a su apodo. "Bueno gente, Baby Yoda es Grogu...Me gusta saber su nombre pero Baby Yoda es Baby Yoda", "Sinceramente no me desagrada, de hecho hasta me gusta. Es solo que estoy tan acostumbrado a decirle Baby Yoda que es un golpe bastante duro", fue el tono de los comentarios.

Me vale que te llames Grogu para mi siempre serás Baby Yoda alias el bb#TheMandalorian pic.twitter.com/l0VCwmcfSw — boyhaveyoulostyourmindcauseillhelpyafindit (@luisppp29) November 27, 2020

Quien diría que baby yoda se llama grogu, siempre será baby yoda pa' los cuates pic.twitter.com/Osv2LZnnQC — iron geek (@irongeek4) November 27, 2020

Otra de las características que explica el último episodio es por qué El Niño no utiliza la Fuerza la mayor parte del tiempo: el joven aprendió a ocultar sus poderes para permanecer oculto de los Imperiales que querían matarlo.

El personaje aún genera controversias entre los aficionados porque en la segunda temporada tuvo un gesto que desagradó a una parte de ellos. En una escena en particular, Grogu atacó un bote de huevos custodiada por una mamá rana y se los comenzó a comer, lo que pareció realmente perturbador. Sin embargo, una encuesta de Spoiler determinó que al 64% le pareció cómico.