Revelan el pÃ³ster oficial de Dora y la ciudad perdida; llegarÃ¡ a cines en agosto

Revelan el póster oficial de Dora y la ciudad perdida; llegará a cines en agosto

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Paramount Pictures compartió a través de sus redes sociales el primer póster de Dora y la ciudad perdida, el live action basado en el mítico personaje infantil de Nickelodeon.

En el gráfico se puede observar a Isabela Moner, actriz que se encargará de darle vida a Dora, la exploradora, frente a un altar en medio de la selva. Asimismo, se puede ver al comediante mexicano Eugenio Derbez.

Ademas de Moner y Eugenio Derbez, quien interpreta a Alejandro, está Micke Moreno que dará vida a Diego, el primo de Dora; Nicholas Coombe como Randy, Madeleine Madden como Sammy, Adriana Barraza como abuelita Valerie y Temuera Morrison como Powell.

Basada en la serie de Nickelodeon, esta cinta de acción real será dirigida por James Bobin (Alice Through the Looking Glass, 2016) a partir de un guión firmado por Nick Stoller (The Muppets, 2011).

La película seguirá la pista de Dora en una aventura acompañada por su mejor amigo, el mono Botas, y su primo Diego.