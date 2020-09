Revelan fecha de estreno de The Mandalorian 2

La espera de los fans de “Star Wars” está por terminar, pues Disney+ anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de “The Mandalorian” en su plataforma.

La secuela de la serie llegará el próximo 30 de octubre, sin embargo, en México y Latinoamérica el premio será doble, debido a que el servicio de streaming llegará el 17 de noviembre con ambas temporadas, citó informador.mx.

“The Mandalorian” está ambientada unos años después de lo sucedido en “El Retorno del Jedi” y, en su primera entrega, la serie logró 15 nominaciones al Premio Emmy y encariñar a los fans con el tierno “Baby Yoda”.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx