Revelan imágenes y fecha de estreno de secuela de 'Sharkboy y Lavagirl'

Hace tan solo unas semanas, el director Robert Rodríguez confirmó en un panel de la última edición de la Comic-Con que estaba realizando la secuela para Netflix de la película Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl.

Y hoy la plataforma de streaming publicó las primeras imágenes, así como la fecha de estreno de la producción.

A través de sus redes sociales, Netflix publicó tres imágenes de Sharkboy y Lavagirl, quienes ahora son adultos y tienen una hija, de acuerdo a milenio.com.

La película que contará la nueva aventura de la ahora familia lleva por título We Can Be Heroes

Hasta ahora, una de las actrices confirmadas para la secuela de Sharkboy y Lavagirl es Taylor Dooley, quien interpretó en el 2005 a la superheroína.

Por otra parte, se confirmó que la encargada de dar vida a la hija de los superhéroes es Vivien Lyra Blair, actriz que participó como Niña en Bird Box al lado de Sandra Bullock.

Netflix escribió en sus redes sociales la fecha en la que se podrá ver a las actrices en We Can Be Heroes.

“¿Quieres sentirte viejo? Sharkboy y Lavagirl son padres ahora (y su hija es interpretada por Vivien Lyra Blair, también conocida como Niña de Bird Box). El lanzamiento mundial de We Can Be Heroes en Netflix será el día de Año Nuevo”, se lee en la publicación.

