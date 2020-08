Revelan la primera imagen oficial de Raya y el último dragón, cinta de Disney dirigida por un mexicano

Walt Disney Studios ha publicado la primera imagen oficial de 'Raya y el último dragón', el próximo largometraje producido por Walt Disney Animation Studios.

La película está dirigida por el ganador del Óscar Don Hall ('Big Hero 6') y el mexicano Carlos López Estrada ('Blindspotting').

Sus co-directores son Paul Briggs y John Ripa, mientras que sus productores son Osnat Shurer ('Vaiana') y Peter Del Vecho ('Frozen: El reino del hielo').

‘Raya and the Last Dragon’ filmmakers discuss casting Kelly Marie Tran and making a film inspired by Southeast Asia. https://t.co/zDDDfNIFzI