Revelan nombre del diputado que intentÃ³ sobornar en el Congreso de Sinaloa

Revelan nombre del diputado que intentó sobornar en el Congreso de Sinaloa

La madrugada del 1 de enero Lobo reveló que alguien le ofreció 100 mil pesos mensuales para que votara a favor del presupuesto de Quirino.

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- Pedro Villegas Lobo le puso nombre y apellido al compañero Diputado local que supuestamente intento sobornarlo.

Se trata de Fernando Mascareño Duarte, señaló.

Los dos integran la bancada de Morena en la 63 Legislatura de Sinaloa.

Al abordar la tribuna a primeras horas de la mañana del 1 de enero, en el marco de la discusión del presupuesto, Villegas Lobo reveló que recibió una propuesta para sobornarlo con 100 mil pesos mensuales.

El monto, aseguró, era a cambio de que votara a favor de la propuesta del Ejecutivo estatal respecto al presupuesto 2019.

Eran casi las 1:00 horas cuando el joven legislador realizó esta afirmación.

En tribuna no mencionó el nombre, pero ese día en entrevista al portal El Afiche había soltado el nombre del presunto sobornador: Fernando Mascareño Duarte.

Consultado por Noroeste, el legislador reiteró ayer que a esta persona se refería en su acusación que quedará consignados en el Diario de los Debates.

“Es increíble que me lleguen a la oficina, que llegue una persona y te diga ‘te vamos a dar 100 mil pesos mensuales para que votes en contra de tu grupo parlamentario”, relató.

Y aseguró ante el pleno que esos 100 mil pesos no valían por “traicionar al pueblo”.

Al realizar esta denuncia, de las graderías del Congreso local surgieron gritos en contra de Mascareño Duarte, quien luego sería uno de los tres morenistas que se saldrían del recinto, por estar en contra de las reasignaciones por 1 mil 663 millones de pesos del presupuesto.

A los tres morenistas que se sumaron a los opositores a Morena les lanzaron gritos de “corruptos”, por algunos asistentes en el recinto.

Es la primera ocasión que en la tribuna se realiza un señalamiento de soborno, entre propios diputados.

Fernando Mascareño Duarte.

“Es totalmente falso”: Mascareño Duarte

Sobre esta acusación fue entrevistado Mascareño Duarte, Diputado del Distrito 17 de Culiacán postulado por el Partido Encuentro Social, que luego se sumaría a la fracción de Morena.

--¿Es real (lo del soborno a Pedro Lobo)?—se le cuestionó.

--No, no, en lo absoluto, en lo absoluto; nosotros no nos prestamos a ninguna acción de esa naturaleza, no está en nuestros principios, en nuestra moral, somos políticos nuevos, pero no novatos, y trabajamos por el bien de Sinaloa y de México.

--¿Es falso?

--Es totalmente falso.

Pero Villegas Lobos señaló que a Mascareño Duarte no le queda otra salida más que negarlo.

