Revelan que Aaron HernÃ¡ndez fue abusado sexualmente en su niÃ±ez

Revelan que Aaron Hernández fue abusado sexualmente en su niñez

The Boston Globe hace una investigación con detalles de la vida del ex jugador de Patriots

Noroeste / Redacción

Una serie investigativa de The Boston Globe reveló que el ex ala cerrada de los New England Patriots, Aaron Hernández, quien se suicidó en la cárcel el año pasado, fue víctima de abuso sexual cuando era un niño, reporta la cadena ESPN.

Dicho periódico hizo varias entrevistas, una de ellas al hermano Jonathan, quien reveló que en alguna ocasión Aaron le confió que en su niñez fue abusado sexualmente, pero nunca le dijo el nombre del agresor. Del mismo modo, el abogado George Leontire dijo que el ala cerrada le confió el mismo secreto, de igual modo no reveló el nombre.

La serie de seis partes del periódico, cuya primera entrega se publicó el sábado, incluía detalles sobre la infancia, la sexualidad y el uso de drogas de Hernández.

Entre estos detalles se revela que Hernández y su hermano, Jonathan, fueron golpeados a menudo por su padre, Dennis, mientras crecían en Bristol, Connecticut. Las palizas a veces estaban relacionadas con los problemas de bebida de Dennis Hernández.

Aaron Hernández comenzó a fumar marihuana en la escuela secundaria con un compañero de equipo antes de la escuela, antes de la práctica de futbol y después de los partidos.

Además se publica que el compañero de equipo, Dennis SanSoucie, le dijo al Globe que tenía una relación sexual con Hernández en la escuela secundaria y preparatoria y que los dos intentaron ocultarlo.