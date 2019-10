RevelarÃ¡n datos sobre eficiencia en acciones de inspecciÃ³n y vigilancia en combate a pesca ilegal

Revelarán datos sobre eficiencia en acciones de inspección y vigilancia en combate a pesca ilegal

Causa Natura alista el lanzamiento de una plataforma donde se medirá la eficiencia del área de inspección y vigilancia de la Conapesca

Sibely Cañedo

El combate a la pesca ilegal ha sido considerado el “talón de Aquiles” del sector pesquero en México. Y una de las principales amenazas para la pesca sustentable. Es por ello que Causa Natura, una asociación civil que pugna por la transparencia en políticas públicas pesqueras, alista el lanzamiento de una plataforma donde se medirá la eficiencia del área de inspección y vigilancia de la Conapesca. Esto se hará a través de un indicador que establezca la relación entre tres dimensiones principales: acciones, recursos y resultados en el periodo de 2014 a 2018.

El director ejecutivo de Causa Natura, Eduardo Rolón Sánchez, dio a conocer que el propósito es abrir los datos a todos los actores interesados, con el fin de generar un debate informado acerca del mejor uso de los recursos disponibles.

“Se está trabajando en la recolección de datos, y lo que esperamos es poder tener estos resultados en unos dos meses, donde la gente ya los pueda consultar y dar seguimiento a las acciones de la autoridad”, explicó el especialista.

En el mismo sentido, el investigador Ricardo Troncoso consideró que en este contexto de austeridad gubernamental, se vuelve más relevante el análisis de datos en busca de aplicar el presupuesto donde rinda un mejor resultado.

“Justo en este contexto de recortes y de restricción presupuestaria, es cada vez más relevante el tema de los datos y la información, porque eso ayuda —y es nuestra intención— a tomar mejores decisiones de qué hacer con los recursos que se tienen, cómo asignarlos y cómo distribuirlos para hacer más efectivas las actividades”, precisó.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola recibió una asignación de sólo 593 millones de pesos. Es decir, una disminución de 51.19 por ciento respecto al año anterior. Además de presentar un ajuste de nombre a Programa para el Desarrollo Pesquero y Acuícola.

En 2019, también hubo una reducción de presupuesto a distintos programas de la Conapesca, que llevó al área de inspección y vigilancia a operar con menos personal, sin contar que al menos 80 de 200 inspectores estaban siendo investigados por supuestos actos de corrupción.

Actualmente, cerca de 2 mil 200 barcos conforman la flota industrial pesquera de México, así como 100 mil embarcaciones menores para la pesca ribereña y artesanal.

Aunque no se cuenta con cifras exactas, un estudio de Enviromental Defense Fund y otras organizaciones, estima que la pesca ilegal o irregular en el país asciende al 56 por ciento del total de la producción pesquera. Es decir, más de la mitad de lo que se captura no fue pescado legalmente, ya sea por no contar con permisos, realizar extracción en zonas prohibidas o con artes de pesca no permitidas.