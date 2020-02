Revientan elecciones del Sindicato del Ayuntamiento de CuliacÃ¡n

Revientan elecciones del Sindicato del Ayuntamiento de Culiacán

Integrantes de la planilla amarilla y roja llegaron a los golpes cuando simpatizantes de Alarid ingresaron a las instalaciones del sindicato; luego de eso, se retiró el notario de la elección por lo que no pudo realizarse la votación

Antonio Olazábal

Integrantes de la planilla roja y amarilla reventaron el proceso de elección para elegir Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

Fue aproximadamente a las 13:00 horas cuando por una puerta alterna, integrantes de la planilla de David Alarid dejaron entrar a simpatizantes del líder sindical para que se efectuaran las votaciones, luego de que la planilla amarilla, liderada por Julio Duarte, tomó las instalaciones del Stasac desde las 8:00 horas, debido a que vieron que las boletas las elaboraron de una manera que favorecía a Alarid Rodríguez.

El entrar, más de un centenar de personas exigieron se llevara a cabo la elección; sin embargo, integrantes de la planilla amarilla tumbaron las tarimas donde se iba a votar y las boletas no aparecieron.

Derivado de esto, integrantes de la planilla roja tuvieron un encontronazo con los de la roja, ya que pedían que se trajeran las boletas, llegando así a los golpes dentro del recinto del Stasac.

Al percibirse ese ambiente violento, Jorge Iván Chávez Murillo, notario público que vería por la legalidad de la elección, se marchó del lugar, y las casillas fueron resguardadas por ambas planillas.

De manera oficial no hay una respuesta sobre si se hará de nuevo el proceso, ambas fuerzas sindicales están resguardando el lugar. Las intenciones de la planilla amarilla es que se repita el proceso, la roja siempre quiso que se llevara la elección a como fuera lugar.

De las 18 planillas, sólo dos mostraron fuerza dentro del sindicato. Julio Duarte, de la planilla amarilla, destacó que el proceso no se hará hasta que cambien las boletas. Por su parte, David Alarid, líder de la planilla roja y actual líder sindical, no se apareció en todo el día en las instalaciones del Stasac y no ha emitido una postura pública respecto al proceso.

Será a las 18:00 horas de hoy cuando el proceso de votación como tal haya concluido, ahí se tomará la decisión de qué sucederá con la elección.

