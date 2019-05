RevisarÃ¡ IP el proceso de adquisiciÃ³n de ambulancias del Ayuntamiento de Ahome

Revisará IP el proceso de adquisición de ambulancias del Ayuntamiento de Ahome

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ A la par de la investigación que ha iniciado la Sindicatura de Procuración, la iniciativa privada revisará la documentación sobre la adquisición de las ambulancias que hizo el Ayuntamiento de Ahome, pues dicen, no les cuadra la forma como se adquirieron y les bota el sobreprecio de las unidades.

Eurípides Valle Ruiz, presidente de la Canacintra, hizo un llamado de atención 'muy serio' a los regidores del Comité de Adquisiciones, por haber votado a favor de la compra, a la Síndico Procuradora, quien declaró que no revisó el documento que firmaba y la 'chamaquearon', y todos los protagonistas de la operación.

"En una numeralia simple, nos bota a todos, porque no se necesita ser un experto para decir que están totalmente fuera de mercado. Y falta revisar algunas normas que no se cumplen para la operatividad, que no es nada más el emplacamiento", comentó.

"El problema no es la forma, es el fondo del asunto. En el fondo, la operación nos parece que los precios están muy por encima de lo que debieron haber sido, y sobre eso vamos a trabajar. Y la mejor forma va a ser, primeramente documentándonos, generar todo el soporte legal que hasta nuestros alcances podamos tener, como ciudadanos y como organismos, y abrirlos, y empezar con la denuncia, para que se castigue a quien resulte responsable, si es que así lo fuera", agregó.

Por su parte, el presidente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte (Coparmex), Jorge López Valencia, dijo que la operación ha generado suspicacia por la forma en que se dio.

"Ha habido declaraciones encontradas por parte de algunos funcionarios, lo cual nos hace suponer que pudo haber un manejo pre, antes de la licitación, pero hasta no tener toda la documentación podremos dar un posicionamiento, porque la verdad, ahorita son meras suposiciones. Tarde o temprano, las adquisiciones que hace el Ayuntamiento las tienen que registrar en su portal, y ahí se transparenta", señaló.

Y es que el Ayuntamiento adquirió, bajo la modalidad de arrendamiento financiero, las siete ambulancias y otros tres vehículos, mediante una licitación pública que se le otorgó a la empresa Casanova Vallejo, por un monto de 35 millones 159 mil 338 pesos.

Se entregó un anticipo de 3 millones 505 mil 948 pesos, y el Ayuntamiento se comprometió a pagar 30 mensualidades de un millón 242 mil 629.47 pesos, por lo que el gasto total ascenderá a 40 millones 784 mil 832.1 pesos.

Además, la Síndico Procuradora, Angelina Valenzuela Benítez, reveló que el 30 de abril se citó al Comité de Adquisiciones para analizar y aprobar el dictamen para la elaboración del fallo de la licitación, pero al momento de firmar, les cambiaron el documento, y se firmó el fallo de la licitación.

Y ese mismo día, apenas unas horas después de dicha reunión, los vehículos ya estaban en propiedad del Ayuntamiento, rotulados y equipados.

Los integrantes de la intercamaral han acordado trabajar más de la mano con el Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome, y como parte de ese acuerdo, se han comprometido a apoyar económicamente a dicho organismo, y procurar que sus hallazgos sobre posibles malos manejos de recursos públicos puedan llegar a denuncias ciudadanas.