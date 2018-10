RevisarÃ¡ prÃ³ximo gobierno de Guasave condonaciÃ³n de adeudo a empresa

Revisará próximo gobierno de Guasave condonación de adeudo a empresa

La Alcaldesa electa señaló que se hará una investigación para ver si la superficie cedida al Ayuntamiento es la que se informó y el valor real de esos terrenos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La condonación de un adeudo de casi 8 millones 300 mil pesos en predial urbano a la empresa Construcciones Mocorito resulta sospechosa, por lo que será un tema que revisarán una vez estando en funciones, adelantó Aurelia Leal López.

La Alcaldesa electa de Guasave indicó que investigarán si la superficie que cedió la empresa al Ayuntamiento es realmente de 3 mil 034.9 metros cuadrados entre los cuatro lotes y el valor comercial que tiene en esa zona el metro cuadrado.

“Resulta altamente sospechosa esta acción que hizo Cabildo. No vamos a decir más, sino que vamos a investigar y vamos a hacer unos avalúos para ver si los terrenos valen esa cantidad que el Cabildo viene diciendo, entrando vamos a realizar una investigación”.

Durante la sesión de Cabildo en la que los regidores aprobaron condonar a Construcciones Mocorito un adeudo de 8 millones 260 mil 571 pesos por concepto de impuesto predial urbano, no se informó a detalle las medidas de cada uno de los cuatro terrenos, solo se indicó que la superficie que totalizaban era de 3 mil 034.9 metros cuadrados.

Sin embargo, la franja de terreno de la que es posesionaria la empresa Construcciones Mocorito mide aproximadamente 32 metros de longitud y las calles en ese sector miden entre 10 y 12 metros de ancho.

La Presidenta Municipal electa manifestó que está preocupada por lo que está pasando en la administración municipal en esta recta final del gobierno de Diana Armenta, porque están dando de baja lotes de vehículos, están donando terrenos o en este caso. condonando deudas, mientras que a su equipo de transición no le dan la información real.

“Hasta ahorita no nos han dado la información real, no nos han dado los anexos, no nos han dado cuántos morosos hay, quiénes son los deudores, los acreedores, no ha dado nada de información con la cual nosotros podamos emitir una opinión con datos precisos, pero sí digo que hay muchas cosas que son sospechosas y que no podemos dejar pasar sin antes investigar”, aseveró.

Leal López comentó que si en el análisis que hagan de esta condonación del adeudo a Construcciones Mocorito encuentran ilegalidades. van a buscar revertir la decisión.