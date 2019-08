Revista QuiÃ©n difunde video de EPN y su novia en Bruselas, mientras en MÃ©xico sus colaboradores sufren

Revista Quién difunde video de EPN y su novia en Bruselas, mientras en México sus colaboradores sufren

La pareja disfruta de un periodo vacacional en Europa

Noroeste / Redacción

21/08/2019 | 11:03 AM

La revista de sociales 'Quién' difundió este miércoles 21 de agosto, en exclusiva, un video en el que se observa al ex presidente Enrique Peña Nieto tomándose fotografías con la modelo Tania Ruiz Eichelmann, mientras ambos disfrutan de un periodo vacacional en Bruselas, Bélgica.

Todo ello mientras en México, varios de sus ex colaboradores enfrentan imputaciones y procesos judiciales iniciados por la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-, entre ellos, los ex titulares de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ricardo Emilio Lozoya Austin y María del Rosario Robles Berlanga, respectivamente.

"La noche del pasado 10 de agosto, una pareja caminaba de la mano por la calle principal que lleva a la Gran-Place de Bruselas. Se veían felices, sonriendo y sus miradas se cruzaban llenas de complicidad", dice el texto de la revista donde usualmente posan las élites de la sociedad mexicana.

"De pronto, él detuvo a unos turistas y les preguntó en inglés que si les podían tomar una foto, a lo que la mujer de nombre Natalia contestó encantada: 'Sí, claro'. Entonces, emocionado, él le indicó amablemente el enfoque y el fondo que quería para la imagen en la que aparecería con su pareja y terminaron con un 'Gracias, muchas gracias'", se lee en la publicación.

"La pareja no es otra que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y Tania Ruiz Eichelmann, quienes se abrazan y sonríen viendo a la cámara del celular con el que les toman la foto. Tania no luce anillo de compromiso en el dedo anular, pero sí uno que no es de compromiso en el dedo medio", indicó 'Quién'.

"Sorprende el entusiasmo que pone Enrique para capturar el momento. Se ve feliz, muy enamorado, no no se puede ocultar. Por su parte Tania se deja querer y presume una sonrisa que simplemente no ha podido borrar de su cara desde que se diera a conocer su noviazgo con Peña Nieto", abundó la revista.

El martes 20 de agosto, Ruiz Eichelmann desmintió un supuesto enlace matrimonial con el ex presidente Enrique Peña Nieto, y aseguró que vive "el día a día", y que por el momento prefiere disfrutar de su relación. Sin embargo, no descartó casarse e, incluso, tener más hijos.

"Me siento feliz porque estoy en un noviazgo el cual valoro, admiro y respeto mucho. Está muy bonita esta etapa del enamoramiento. Nada de matrimonio ni nada por el momento", afirmó la joven de 31 años de edad, en entrevista con el diario Reforma.

"La verdad es que vamos poco a poco, yo creo que a lo mejor la ilusión de cualquier mujer es vestirse de blanco. Hoy por hoy estoy feliz viviendo mi noviazgo, muy contenta, agradecida y siempre haciendo el bien, tratando de ser mejor cada día, y ya el tiempo dirá", expresó la pareja sentimental de Peña Nieto, de 53 años de edad.

"Siempre me apoya mucho [el ex mandatario nacional, al igual que a mi carrera como modelo, en todo, en lo que yo quiera, es muy lindo conmigo", reveló Ruiz Eichelmann, quien, además, negó sentirse afectada por las críticas negativas que ha recibido el también ex gobernador del Estado de México.

"La verdad es que si quieres quedar bien con todo el mundo está súper difícil, por eso es mejor vivir la vida tú, con la gente que te quiere, con tu familia, que te da amor, que te rodea, que te hace crecer como persona, [con alguien] que te haga mejor", indicó la modelo, quien ayer martes 20 de agosto fue nombrada imagen de la nueva campaña de una marca de productos cosméticos.

Según la revista de espectáculos TV Notas, un amigo del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), les reveló que el ex presidente Peña Nieto contraerá nupcias con la modelo Ruiz Eichelmann, el próximo mes de diciembre.

"Lo harán público hasta que se acerque la fecha, pues él no quiere que 'ataquen' a Tania por estar junto a él […] cada día están más enamorados, derrochan mucha felicidad y ya no se despegan para nada; estuvieron unas semanas viajando por toda Europa, disfrutando como adolescentes", indicó el supuesto amigo del ex mandatario nacional.

"Sí, desde hace más de un mes [viven juntos], pero casi no han estado en su casa. Enrique nos dice que se ha sabido complementar perfectamente con Tania y que incluso ya convive con su hija, y se lleva de maravilla con ella. Todo está tan bien, que ya piensan en formalizar, aún más, su relación", indicó la persona de la cual la publicación no revela el nombre.

"A que hace unas semanas, durante su viaje a Europa, visitaron España y, como es un lugar muy significativo para los dos, pues ahí hicieron su primer viaje como novios, Enrique decidió proponerle matrimonio ahí, y ella aceptó inmediatamente", abundó el supuesto amigo del ex gobernador del Estado de México.

"Por varios años tuvo que aguantar el mal humor y las malas caras que le ponía Angélica [Rivera Hurtado], pero con Tania todo es diferente, ella es muy cariñosa, romántica, detallista, y se entrega por completo a él. Enrique está realmente entusiasmado, se siente lleno de vida y muy alegre con ella, por eso, aunque pareciera que es una decisión muy prematura, no pensó dos veces en dar el paso", abundó la fuente de TV Notas.

"Planean que [el enlace matrimonial se efectúe] a principios de diciembre, pero primero, en un mes, harán una reunión de compromiso en la Ciudad de México, con la familia de ambos y sus amigos más cercanos para anunciar la decisión que tomaron", le dijo el supuesto amigo de Peña Nieto a la revista.

"Sí, se los contó días después [EPN a sus hijos]. Ellos están muy felices por su papá y lo apoyan por completo, quieren que rehaga su vida y que sea feliz […] Sí, lo supo [Rivera Hurtado] porque los hijos de Enrique se lo contaron a sus hijas, y ellas se lo dijeron; está que no cabe del coraje, aún no supera que él se haya dejado ver con Tania cuando aún no se divorciaba de ella, y mucho menos que se vaya a casar a menos de un año de haberla dejado", indicó la persona a la publicación.

"No lo sé, supongo que hasta que se acerque la fecha [anunciarán el compromiso] Enrique quiere ser muy discreto con todo esto, incluso ya le pidió a Tania que la boda no sea tan lujosa y que si le preguntan sobre ésta, niegue que se va a realizar. Quiere mantener un perfil bajo porque la situación política en el país está muy complicada y porque ya no quiere que ataquen ni critiquen más a Tania por estar junto a él", aseguró el supuesto amigo del ex presidente.

"Pues las cosas en la política están que arden y teme que lo involucren con diferentes acciones y delitos que pasaron durante su mandato, justificando que su boda es muy fastuosa y que la pagó con el dinero del pueblo. Todo será muy pequeño, harán la fiesta en una hacienda en el Estado de México y no contemplan a más de 300 invitados", señaló la persona no identificada.

"Sí, ya están buscando el mejor lugar para celebrar su boda [en México], y a un buen organizador. Tania también ha aprovechado para darle duro al gimnasio para lucir perfecta el día de su boda. Además, el 20 de agosto será presentada como la imagen de una línea de productos de belleza y quiere verse espectacular para todos los medios", dijo el supuesto amigo de Peña Nieto.

El pasado 5 de julio, Ruiz Eichelmann públicó en su cuenta de la red social Instagram una serie de fotografías donde aparece acompañada por el ex presidente Enrique Peña Nieto, su pareja sentimental, de quien dijo sentirse agradecida con Dios por haberlo conocido.

"Gracias Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa. Por todas las cosas buenas que vivimos y que tenemos. Pero sobre todo por hacerme ver dónde no están mis límites en el amor como en todo. Sé que hay algo inmenso que nos sostiene y protege y Eres tú. Gracias por tanto", escribió la modelo.

El pasado 19 de junio comenzó a circular un video a través de las diversas redes sociales, donde a Peña Nieto se le puede observar bailando en un salón, primero con una mujer rubia, y después con su actual pareja sentimental, a quien le sostiene la cara con las dos manos, mientras le da un beso en la boca.

En la grabación que dura un poco más de un minuto, se puede ver al ex mandatario nacional sonreír despreocupado, mientras baila con ambas mujeres la canción '17 años', interpretada por Los Ángeles Azules. Al fondo se observa parte del salón, con algunos invitados a lo que parece ser un evento social, cuya fecha de realización se desconoce.

El 18 de junio, por unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, para levantar la suspensión que impedía a la Fiscalía General de Chihuahua investigar a Peña Nieto y a todo su gabinete, y en su caso proceder ministerialmente, por delitos del fuero común.