Reviven Humildes del Valle esperanzas por volver a tocar... pero se las cortan amenazas por Covid-19

Los cuatro músicos llegaron esperando un golpe de suerte, que los restaurantes de Altata abrieran y que ellos pudieran ofrecer su talento a los comensales y visitantes a cambio de unos billetes.

José Abraham Sanz

ALTATA._ Los Humildes del Valle aguardan debajo de un tejabán que no es de ellos a un lado del camino que se dirige al entronque en la entrada de la bahía de Altata.

Llegaron desde el mediodía, incluso lograron que un cliente les intentara contratar para que tocaran algunas de su amplio repertorio de música norteña, pero los propietarios de los restaurantes y los policías les recordaron su realidad: aquí no pueden trabajar.

El anuncio de la reapertura del complejo gastronómico en la bahía les reforzó una esperanza que brotó apenas el fin de semana anterior. El domingo los cuatro músicos llegaron esperando un golpe de suerte, que los restaurantes abrieran y que ellos pudiera ofrecer su talento a los comensales y visitantes a cambio de unos billetes.

Sin embargo, la realidad aún no pinta bien para los experimentados músicos, puesto que las restricciones sanitarias para la nueva realidad sólo permite a los comensales ingresar al complejo del Muelle 33, a través de filtros específicos, y no pueden quedarse a disfrutar de la playa y el ambiente más de 10 minutos después de finalizar los alimentos en cualquier establecimiento.

Además, los propietarios, para cumplir con el ordenamiento federal contra la pandemia, decidió cercar el edificio e impedir el acceso a otros visitantes que no sean comensales, a vendedores ambulantes y a músicos, para evitar las conglomeraciones.

“Llegamos y nos metimos para allá al Malecón, y al intentar trabajar nos dijeron que no podíamos entrar a trabajar a ninguna parte, que no, que únicamente los clientes que están comiendo van a comer nada más, y 10 minutos después de que acaben de comer, los van a retirar de ahí”, explicó Juan Ramón Montijo Félix, de 62 años, y más de 28 años de trayectoria en la bahía.

Junto con Rosario Flores Galindo, el percusionista de 61 años, son los que más experiencia tienen, y viajan desde Lo de Reyes, una comunidad de Navolato a casi 30 kilómetros de la bahía de Altata.

“Para nada nos han llamado a nosotros, tenemos un sindicato en Navolato, vamos ya sobre 10 semanas sin trabajar, no tenemos ayuda nosotros, no tenemos patrones, los patrones somos nosotros, pero si ganamos comemos y si no ganamos no comemos”, explicó Pablo Montoya, de 62 años, quien toca el tololoche y toca desde los 15 años de edad.

“Si un cliente nos manda tocar por ahí, pues ya llevamos para las tortillitas y los huevitos para la casa; ya ahorita, ni del Presidente hemos tenido un apoyo de una despensa, nada. Nada, nunca, desde que paramos, desde el día 26 de marzo se cerró aquí y hasta la fecha sin trabajar nosotros, ni una canción hemos tocado”.

Los músicos recordaron que en el periódico de anunció la reapertura de los restaurantes para el 18 de junio, y por eso acudieron en una camioneta Blazer de modelo antiguo. Entre risas, Juan Ramón y Pablo revelaron que sólo traían gasolina para llegar al puerto, la idea era poder conseguir algo de dinero para pagarse el regreso.

“No tiene gasolina. Nada tiene”, dice Juan Ramón.

“Ahorita no nos podemos ni mover porque se le acabó la gasolina... desde que salimos de la casa salimos con el plan de trabajar para sacar un peso, para llevar para las tortillitas de perdida, y nada”, secundó Pablo.

“Hasta nos agarró un cliente ahorita a nosotros para tocar y nos dijo uno de los policías, pues lo sentimos mucho, no pueden trabajar”.

Rosario, el de las percusiones, recalcó que no han recibido ningún apoyo.

“No hemos recibido ni un vaso de agua, nada de nada, el Ayuntamiento aquí en Navolato está cerrado, no tenemos ayuda del que manda ahí (el Presidente Municipal), porque él no se la lleva ahí, ahí no hay nadie”, expresó.

Pablo, quien viaja desde El Campito, un poblado cercano a El Portugués, a casi 21 kilómetros de Altata, aseguró que en estos tres meses han tenido que rastrojear y juntar mazorcas en las parcelas.

“En los ranchos, porque somos de racho o ejidos, tuvimos que estar juntando costalitos de mazorcas, o ya ve que la gente anda rastrojeando... de músicos nos fuimos a rastrojear, nos fuimos a rastrojear, oiga, para poder salir con la familia adelante con las tortillas”, señaló.

Juan Ramón recuerdo que antes de la pandemia, el grupo acudía casi todos los días para tocar y sacar entre 200 y 500 y hasta 600 pesos cada uno desde el mediodía hasta las seis de la tarde.

“Entonces, nosotros como vivimos en corto, todos los días veníamos, pero los días buenos eran sábados y domingo, que así se llevaba de gente aqui”, señaló.

“Cuando nos salen chambitas para afuera, si nos sale mejor, de unas cuatro o cinco horas, ahí sí nos pueden tocar hasta unos 800, unos mil pesos a cada uno. Aquí venimos perreándole por 200 o 300 pesos cada uno”.

El cuarto integrante del grupo es Jorge Navarro Acosta, quien tiene más de 60 años y se unió a la agrupación hace cinco, y toca el bajosexto, un instrumento parecido a una guitarra con seis cuerdas dobles que habitualmente se utiliza para la música norteña.

“Este es el segundo domingo que venimos, a ver si alguna persona de alguna privada, de los ricos de acá, que nos digan: muchachos, a cómo tocan la hora o la canción, para que nos toquen una cancioncita”, dijo.

PIDE APOYO

Los Humildes del Valle es una agrupación que toca por hora y por canción en los restaurantes de Altata. Debido a las restricciones de la pandemia, todavía no pueden acudir a tocar a la zona turística de la bahía y no lo han hecho desde hace tres meses. Ellos pertenecen al Sindicato Músicos de la sección 89, y radican en poblados rurales entre Navolato y Altata. Su número de celular para contratos es 6727251822.