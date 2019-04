Reviven la mejor mÃºsica de Queen

CONCIERTO CON CAUSA

Reviven la mejor música de Queen

El grupo Element, de Hermosillo, hace un tributo a la banda británica a beneficio de la Fundación MAPA Mazatlán

Fernando Espinoza

Un recorrido musical por los éxitos de Queen se vivió la noche del pasado viernes, con el concierto que dio el grupo Element, en apoyo para Fundación MAPA Mazatlán.

La banda originaria de Hermosillo, Sonora, arrancó su presentación con el que es, quizá, el mayor éxito mundial de Queen, Bohemian rhapsody, de inmediato el público, que se dio cita en el Centro de Convenciones, comenzó a cantar y a disfrutar de su presentación.

“Mazatlán, bello puerto, bella ciudad. Gracias todos los que se unieron a la causa de esta asociación y que además vamos a disfrutar de un compendio muy fascinante de canciones de Queen. Esto es gracias a Mapa”, saludó Neto Bojórquez, vocalista de la banda que hizo el tributo musical.

Queen Special Event es el nombre del proyecto musical que estrenaron en Culiacán en 2016, que a la fecha han presentado en ya varias ciudades del País, siendo Mazatlán uno de los lugares privilegiados de disfrutar del talento de los músicos sonorenses.

Tras una hora y media de show, Karen Jonsson, Presidenta de Fundación MAPA Mazatlán, subió al escenario para agradecer, tanto a la banda como al público, que hicieran posible este evento que beneficiará a personas con problemas de depresión en el puerto.

“Cuando yo los invito a un evento es para apoyar, para ayudar a tanta gente que está en depresión, en una enfermedad que nadie sabe lo qué es y cómo se siente mas que cuando estás ahí. Gracias a todos ustedes por apoyar”, dijo Karen Jonsson en su mensaje al público que respondió a la convocatoria.

Dentro de los temas que la gente mejor recibió, destacan Ride my bike, Radio Ga Ga, Somebody to love, Don’t stop me now y I want to break free, himnos de toda una generación, más ahora con la película de Queen, Bohemian rhapsody ha tomado un nuevo auge entre las nuevas generaciones.