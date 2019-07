Reviven parafernalia priista en informe de senadores sinaloenses de Morena

Varios senadores y diputados locales, de todos los partidos, así como autoridades académicas, líderes empresariales y hasta ex gobernadores se congregaron en este evento

Heriberto Giusti Angulo

05/07/2019 | 12:04 AM

Esta telenovela tuvo más "primeros actores" que protagonistas.

Senadora Imelda Castro Castro

El informe de labores de los senadores morenistas Imelda Castro y Rubén Rocha atrajo a este "set" a la clase política sinaloense, empresarial y académica; ahí pudieron reencontrarse amigos, adversarios y hasta huérfanos de partidos.

Senador Rubén Rocha Moya

Fueron tantos y de diferente color, que la presentadora del evento tardó 8 minutos en nombrar a los invitados.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel, el ex Gobernador Jesús Aguilar Padilla, los ex rectores de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda y Ahudómar Ahumada, el ex secretario de Educación estatal Florentino Castro López, la Diputada federal Tatiana Clouthier, el Senador Ricardo Monreal, desfilaron en el "horario estelar" del espectáculo morenista.

Abrazos, aplausos, la fastuosidad priista que insiste en quedarse y mimetizarse, se apoderó del escenario en el que los legisladores rindieron sus "cuentas alegres" en la Cámara Alta.