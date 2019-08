Reyli Barba regresa con Todo lo que estÃ¡ pasando me gusta; tocar fondo me salvÃ³ la vida

Reyli Barba regresa con Todo lo que está pasando me gusta; tocar fondo me salvó la vida

El artista originario de Chiapas relata cómo fue su proceso de rehabilitación y revela que el haber tocado fondo fue fundamental para seguir con su vida, retomar su carrera y regresar con más fuerza.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Luego de mantenerse alejado de los escenarios y de la escena musical por varios años debido a un problema de adicciones, el cantante mexicano Reyli Barba regresa renovado y con un nuevo álbum titulado “Todo lo que está pasando me gusta”, el cual refleja esta nueva etapa en la vida del artista.

“Fueron bastantes años en los que me retiré del espectáculo, de los escenarios y me siento renovado en todos sentidos y sobre todo con la claridad de que hicimos un gran disco”, dice Reyli en entrevista con SinEmbargo.

El artista originario de Chiapas relata cómo fue su proceso de rehabilitación y revela que el haber tocado fondo fue fundamental para seguir con su vida, retomar su carrera y regresar con más fuerza.

“El tocar fondo a mi me salvó la vida. Llegó el momento en donde yo ya no quería más ni podía más y no quería más. Venir del fondo y aprender a vivir es una maravilla, es una nueva vida la que llevo y me encanta”

Reyli eligió San Cristóbal de las Casas como el lugar donde comenzaría de nuevo. Ahí, empezó las grabaciones de su nuevo disco y encontró a “Los del Sur”, el grupo que lo acompaña ahora.

“Me fui encontrando poco a poco con los músicos adecuados, con la banda que hoy es la que me acompaña en vivo que son “Los del Sur”. La verdad fue un trabajo de mucha dedicación y de mucho disfrute porque todo lo hicimos con el corazón. Fue mucho más de compartir y mucho más de grupo”.

El cantante decidió regresar a sus origines y crear una banda, tal y como sucedió con Elefante, grupo con el que alcanzó la fama. Ahora, Reyli ha depositado su confianza en un grupo de músicos que encontró por todo San Cristóbal de las Casas.

“En San Cristóbal hay una gran oferta musical en vivo, en los hoteles, en los bares, en los restaurantes, hay una gran movida musical. Y poco a poco me fui encontrando con los personajes adecuados, empezamos a ensayar, empezamos a poner canciones nuevas y me di cuenta que no hay mejor sonido que el de ellos”.

Reyli comenta que “Todo lo que está pasando me gusta”, su primer sencillo y título de su nuevo álbum, surgió en un momento de fiesta y fue la última canción con la que se cerró el disco.

“Es una canción que llega en un momento de fiesta, donde yo tenía la boda de un sobrino en Merida, Yucatán, y llegué a la habitación del productor porque traíamos la computadora para seguir produciendo y le dije: ‘Todo lo que está pasando me gusta hermano, me voy para la fiesta’. De esa frase agarré la guitarra y sacamos la primer vuelta del coro y la verdad que la canción se ganó su lugar porque es una canción que te lleva de la mano a estar en una actitud positiva, una actitud ganadora”.

‘Todo lo que está pasando me gusta” tuvo una buena aceptación por parte del público pues a poco más de dos meses de su lanzamiento acumula más de un millón 600 mil reproducciones. Sin embargo, no se olvida de los temas que lo colocaron como una de los cantantes mexicanos más importantes y revela el cariño que siente por “Desde que llegaste“, su primer sencillo como solista.

“‘Desde que llegaste’ siempre es muy especial porque fue la canción que me abrió las puertas para hacer una carrera como solista y es una canción que pasa el tiempo y sigue sonando actual, es una gran canción”.

“Todo lo que está pasando me gusta” estará disponible a la venta y en plataformas digitales a partir de septiembre. Además, el próximo 3 de octubre octubre arrancará en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México su Tour La Metamorfosis, con el cual busca recorrer todo el país, Estados Unidos y Sudamérica.

“Todo lo que está pasando verdaderamente me gusta porque tengo una buena vida, porque tengo una familia maravillosa, porque tengo a “Los del Sur” con quienes hacer música es un privilegio. Estoy sano de la mente, de la mente del cuerpo, del corazón y todo lo que está pasando me gusta”.