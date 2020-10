Ricardo Anaya, ex candidato presidencial y ex presidente del PAN, da positivo al COVID

Carlos Álvarez

Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial de la colación “Por México al Frente”, -integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)-, informó la noche de este jueves 22 de octubre, que dio positivo al coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).

El ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, detalló a través de su cuenta de la red social Twitter, que sus síntomas son leves, por lo que permanecerá aislado, además de que pidió a sus seguidores cuidarse mucho.

Buenas noches. Les comparto que acabo de recibir los resultados de la prueba y tengo COVID-19. Mis síntomas son leves. Estaré aislado. Cuídense mucho. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 23, 2020

El pasado 19 de agosto, el ex candidato presidencial señaló que las acusaciones de Emilio Ricardo Lozoya Austin en su contra, por supuestamente haberle entregado 6 millones 800 mil pesos para sus aspiraciones de ser gobernador de Querétaro, son “falsas”, “absurdas” y “mentirosas”.

El ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) realizó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) -que se filtró esta tarde-, que en la primera semana de agosto de 2014 le entregó al entonces diputado Anaya Cortés, del PAN, 6 millones 800 mil pesos para apoyar sus aspiraciones políticas de ser gobernador de Querétaro.

El dinero, según Lozoya Austin, procedía de sobornos que le había entregado a él la firma brasileña Odebrecht, y le fue dado a Anaya Cortés por instrucciones del entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

Luego, el 21 de septiembre, Anaya Cortés anunció su decisión de regresar a la vida pública luego de haber permanecido dos años “dedicado principalmente a dar clases”, tras su derrota en 2018. Indicó que en un primer momento optó por permanecer alejado de la política, ya que “era correcto darle espacio a quien ganó la elección”. Sin embargo, dijo, reconsideró su postura toda vez que “el desastre con el Gobierno de López Obrador es evidente”.

Un día después, Santiago Nieto Castillo reveló que el el ex candidato presidencial está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en razón de las acusaciones que hizo en su contra el ex director general de PEMEX, por presuntos actos de corrupción. Ese mismo día, el presidente López Obrador se limitó a decir que no tenía comentario respecto al anuncio del regreso a la vida política de Anaya Cortés.

El político queretano fue derrotado en la elección presidencial del 1 de julio del 2018 -en las cuales quedó en segundo lugar con el 22.49 por ciento de los votos, equivalente a 10 millones 249 mil 705 sufragios- y en las que resultó ganador López Obrador.

El político tabasqueño, ahora presidente de la República, obtuvo el 53.18 por ciento de los votos emitidos, de acuerdo con los cómputos distritales, mientras que Anaya Cortés registró el 22.26 por ciento de los votos, y José Antonio Meade Kuribreña, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consiguió el 16.42 por ciento.