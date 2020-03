Ricardo Anaya reaparece y pide medidas concretas para mitigar crisis económica por coronavirus [VIDEO]

No son tiempos de política, son tiempos de solidaridad. No son tiempos para dividir o polarizar, sino para unir, expresa en su mensaje

Carlos Álvarez

Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial de la colación “Por México al Frente”, -integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)- reapareció en redes sociales para pedir a la población que trabajen juntos para mitigar el contagio del coronavirus COVI-19.

"Este virus no distingue entre mujeres y hombres. No reconoce códigos postales o ideologías. No son tiempos de política, son tiempos de solidaridad. No son tiempos para dividir o polarizar, sino para unir. No es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver", dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter, donde no escribía desde el 29 de junio del 2019.

"No se trata de pelear con el presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir seriedad para que se escuche a los expertos, cuyas recomendaciones de apoyan en evidencias científicas", inidicó Anaya Cortés.

"No podemos acabar con un problema si no sabemos dónde está. Hay que hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Hay que hacerle la prueba a todos los casos sospechosos y aislar a quien resulte positivo", mencionó el político queretano.

Anaya Cortés también llamó a evitar las compras de pánico. "Dejemos las máscaras, los guantes y los equipos de protección personal, para los médicos, las enfermeras, para quienes estarán en el frente de batalla poniendo su vida en riesgo para cuidarnos a los demás", indicó.

Aunque pidió que la mayoría de las personas se queden en sus casas para evitar la propagación del virus, también solicitó que se piense en aquellos ciudadanos que por necesidad salen a las calles por su responsabilidad o para subsistir.

"Eso me lleva a la otra parte de esta crisis: la económica [...] El problema para México se agrava, con el precio del petróleo desplomándose y el peso devaluándose. Como se ha hecho en otras partes del mundo, tenemos que diseñar programas para ayudar a la gente que va a quedar desamparada, y para evitar la quiebra permanente de las empresas y el cierre definitivo de pequeños negocios", señaló.

Tenemos que ofrecer a millones de trabajadores, no sólo nuestra solidaridad, sino mecanismos específicos para que puedan satisfacer sus necesidades básicas mientras dure esto, y para que pueden permanecer en su casa si resultan contagiados, sin afectar la subsistencia de sus familias", abundó.

El ex candidato presidencial aseveró que la situación es "muchísimo más grave de lo que hoy parece", tanto en términos de salud, como en los económicos, por lo que pidió a los mexicanos que "por favor" lo tomen "en serio".

El político queretano fue derrotado en la elección presidencial del pasado 1 de julio -en las cuales quedó en segundo lugar con el 22.49 por ciento de los votos, equivalente a 10 millones 249 mil 705 sufragios- y en las que resultó ganador Andrés Manuel López Obrador.

En los sufragios del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente constitucional, obtuvo el 53.18 por ciento de los votos emitidos, de acuerdo con los cómputos distritales, mientras que Ricardo Anaya registró el 22.26 por ciento de los votos, y José Antonio Meade consiguió el 16.42 por ciento.