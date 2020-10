Ricardo da refugio a más de 300 animales en su casa durante Huracán Delta en Quintana Roo

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Ricardo Pimentel Cordero, fundador de Tierra de Animales, resguardó del Huracán Delta a más de 300 ejemplares, entre perros, gatos, pollos y conejos; y el hecho se viralizó en redes sociales.

Las autoridades estatales de Quintana Roo emitieron medidas de alertas y habilitó refugios para la seguridad de los habitantes y turistas, e incluso a algunos animales.

Pimentel Cordero comenzó desde muy temprano a invitar a la población a que no dejara a la deriva a los demás animales. Posteriormente, compartió todo el proceso a través de sus redes sociales.

“Cuídense, nosotros ya estamos todos resguardados, esperamos que no nos vaya tan mal. Cuando todo termine, vamos a necesitar mucha ayuda, por favor si está dentro de sus posibilidades, donen a Tierra de Animales”, publicó en su cuenta de Facebook.

Posteriormente, compartió más imágenes en las que se observan cómo están los animales a los que les brindó resguardo. Dentro de los animales que rescató, también se encontraron borregos y cabras.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron rápidamente ante la acción de Pimentel Cordero, quien fue reconocido. Internautas comentaron positivamente y fue tanto el revuelo causado en el Internet que se posicionó como tendencia.

En una de sus transmisiones en vivo por su página de Facebook, Ricardo Pimentel detalló que ya se había preparado para recibir al huracán. “Lo más radical es que vamos a llenar la casa de perros”, comentó.

“Ya dimos inicio a las labores de preparación aquí en Tierra de Animales, para recibir el huracán (cortar ramas, asegurar cosas que se pueden volar, tapiar ventanas y puertas, llenar tambos con agua, cargar baterías de lámparas, etc, etc) lo más radical es que vamos a llenar la casa de perros, así que va a haber una fiesta de popó, pero ni modo”, escribió.

Ricardo Pimentel pidió encarecidamente a los internautas que lo apoyen dentro de sus posibilidades con alimento pues ahora, el número de perros será mayor.

“Si yo viviera solo o nada más con unos 10 o 20 perros, pues no me preocuparía mucho, pero aquí son cientos de animales y no nos podemos dar el lujo de no tener suficiente alimento guardado, por eso les pido encarecidamente que nos apoyen si está en sus posibilidades”.