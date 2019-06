Ricardo Madrid PÃ©rez , el litigante con vocaciÃ³n por la funciÃ³n pÃºblica

Ricardo Madrid Pérez , el litigante con vocación por la función pública

Madrid Pérez, de 36 años de edad, se sumó a la administración pública en el gobierno de Jesús Aguilar Padilla, cuando apenas cursaba el quinto año de la licenciatura en derecho. Ahí descubrió su vocación por la función pública como herramienta para ayudar a las personas

Karen Bravo

CULIACÁN._ La oficina aún luce medio vacía, como se ve una casa cuando todavía no termina la mudanza. Sólo hay algunos detalles personales pero el espacio no termina verse del todo como alguien que ya tiene tiempo ahí.

A su espalda cuelga un cuadro con su nombre, ahí yace su nombramiento. El que la oficina luzca vacía no es una casualidad, desde que fue nombrado no ha tenido tiempo de instalarse, los eventos siguen su rumbo y no se pueden detener a esperarlo.

Ricardo Madrid Pérez tiene 36 años de edad, es padre de unos trillizos y cursó la licenciatura en derecho en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.

El pasado 3 de junio fue nombrado Secretario de Desarrollo Social, es la cuarta persona en ostentar este cargo en la administración de Quirino Ordaz Coppel. Madrid Pérez se sumó al presente gobierno a finales del 2017 cuando fue invitado por el Gobernador para ser su secretario particular.

Sin embargo, la andanza de Ricardo en la administración pública inició en el gobierno de Jesús Aguilar Padilla, entonces cursaba el quinto año de la carrera de derecho.

“Fue una experiencia que me marcó donde me di cuenta que esto me gustaba y que estaba convencido de que quería seguir buscando cómo ayudarle a la gente, buscando cómo estar en los temas públicos y cómo puedes buscar todos los días cómo poner un granito de arena para que esto esté mejor”, recordó.

“Ahí fue donde me di cuenta que lo que a mí me gustaba era la función pública y me fui encaminando a eso”, comentó.

Estudió cursos de especialización en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y cuenta con una maestría en administración pública y transparencia gubernamental.

Desde que inició en la función pública, Madrid Pérez ha desempeñado diversos puestos. Fue coordinador general de acceso a la información para posteriormente ser director jurídico de la Comisión Estatal de Acceso a la Información, lo que al tiempo le abriría paso para ser Secretario Ejecutivo en la misma institución.

Tras su salida se mudó a la Ciudad de México en donde inició como asesor en la Cámara de Diputados. En el ISSSTE trabajó en el fondo de vivienda, y el último puesto que desempeñó antes de sumarse al Gobierno de Quirino, fue el de secretario particular del entonces Director General del ISSSTE José Reyes Baeza.

UNA SECRETARÍA CERCANA A LA GENTE

A su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, Ricardo Madrid buscará darle un valor agregado y mantener una dinámica de trabajo con la ciudadanía.

“Un sello de cercanía, un sello de puertas abiertas, un sello de hablar de frente y decir la verdad, decir qué se puede, qué está más difícil pero vamos a buscar hacerlo. Quiero meterle mucha dinámica para buscar dónde podamos conseguir apoyos, recursos”, comentó.

“El sello Ricardo Madrid va a ser una Secretaría de puertas abiertas, una Secretaría cercana y una Secretaría que va a estar allá con ellos acompañándolos y dando lo mejor de nosotros”, dijo.

Antes de plantear nuevos proyectos, realizará un análisis de la Secretaría, los retos con los que cuenta y realizar plantes estructurados que brinde alternativas.

“No generar proyectos por generarlos, sino generar proyectos específicos, tiros de precisión donde le demos a la gente lo que necesita”, expuso.

“Crear alianzas con sectores, buscar que los funcionarios de la Secretaría estén también afuera, darle algo extra”, abundó.