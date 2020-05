Ricardo Peralta, subsecretario de Segob, da positivo a Covid-19

Llegó a la Secretaría de Gobernación en sustitución de Zoé Robledo

Carlos Álvarez

10/05/2020 | 10:01 AM

Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, informó este sábado, a través de su cuenta en Twitter, que dió positivo al coronavirus Covid-19.

"Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se me notificó que resulté positivo al #coronavirus. He hablado con el Doctor @HLGatell y seguiré todas sus indicaciones puntualmente. #QuedateEnCasa", tuiteó el funcionario federal.

Peralta Saucedo fungió hasta el 23 de mayo del 2019 como Administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ese mismo día se convirtió en el subsecretario de Gobierno en la Segob, en sustitución de Zoe Robledo Aburto, quien ahora es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.