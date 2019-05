Ricardo Rocha reclama a AMLO que lo metieran a la lista de periodistas maiceados

El reconocido periodista asegura que no se trata de compra-venta de opinión editorial

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El periodista Ricardo Rocha reclamó esta mañana al Presidente Andrés Manuel López Obrador que su nombre encabezara la lista difundida sobre los 36 comunicadores y sus empresas que “fueron beneficiadas con contratos durante el sexenio del ex Jefe del Ejecutivo Enrique Peña Nieto”.

“Señor Presidente, hoy no traigo pregunta, pero sobre la famosa lista del viernes pasado, con todo propósito a mí me pusieron a la cabeza de la lista. […] El Señor [Jesús] Ramirez dijo aquí que los nombres de los periodistas se ponían porque estaban en la dirección o en los consejos de esas empresas. Pues déjeme decirle, como usted dice, ‘con todo respeto’: algunos de sus colaboradores no saben leer o mienten malintencionadamente”, dijo durante la conferencia matutina del mandatario.

Rocha aseguró que no se trata de compra-venta de opinión editorial. Y comentó que durante las administraciones pasadas, encabezadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no fue aceptado porque lo etiquetaban de “lopezobradorista”, y “qué curioso que ahora el lopezobradorismo me quiere etiquetar de ‘peñista’; mala puntería”.

“Lo grave de que yo encabece la lista, no es algo personal, no es casualidad, sino causalidad, y corresponde a los embates brutales que yo en lo personal y el Canal del Congreso de la Ciudad de México, que dirijo, hemos recibido con el cambio de Gobierno y de legislatura”, señaló.

Desde Palacio Nacional, el periodista acusó la reducción del 80 por ciento del presupuesto, la retención de salarios.

“Son tan desvergonzados que se niegan a hablar que en cuatro años no me han pagado ni renta, ni luz, ni teléfono, ni estacionamiento, ni ningún otro servicio. Como me dijo alguno de mis colegas ‘o eres muy idiota o te gusta mucho hacer tele’, prefiero pensar que es lo segundo, porque lo primero no me favorece”, subrayó.

“Lo que tiene que ver con la Asamblea pues sí es un asunto del Gobierno de la Ciudad de México, en este caso de los asambleístas, de una política que estamos llevando acabo: terminar con la corrupción. Sentimos que se abusó en la utilización del presupuesto para subvencionar a medios de comunicación”, respondió López Obrador al respecto.

Además, acusó que se ha mantenido una campaña “calumniosa” en su contra sobre supuestos malos manejos que “ahora culminan con su tramposa lista”.

“Ese es un caso que yo le vine a exponer aquí públicamente, y que encargó usted que se resolvería con toda justicia; pero da la casualidad que la soberbia no llama ni acepta llamadas”, afirmó Ricardo Rocha.

“Nos pidieron que se dieran a conocer los gastos de publicidad, de manera particular, la lista de los que estaban cobrando, las empresas. Esa fue la petición. Hay que revisar y qué bien que estás aclarando. No es lo mismo estar o no estar en el consejo de una empresa que daba servicio al Gobierno. Tener capacidad para rectificar. No ser tolerantes. Estamos en la mejor disposición de hacerlo y de pedir disculpas. Es lo que te ofrecemos. Lo vamos a revisar. También aquí se dijo que íbamos a entregar la información al INAI. Yo dije incluso que no me parecía adecuado dar a conocer aquí la lista porque se iba a pensar que íbamos a estar intimidando a periodistas como algunos lo pensaron”.

“Somos respetuosos de la libertad. Pero qué sucedió. En el INAI se está aclarando. Se dio la lista y ellos ordenaron que se diera a conocer a un periódico y eso fue lo que se hizo. Hay un reclamo de que por qué no se dio a conocer todo el gasto de publicidad, los 10 mil millones de pesos. Ya hoy se entrega toda la información de los 10 mil millones y el INAI va a decidir qué va a hacer con esa información. Decirte, Ricardo, que nosotros actuamos de buena fe y que no existe ninguna intención de perjudicarte. Sabemos que eres un periodista profesional. Cuando yo vi la lista, porque sí la tuve en mis manos, dije: ‘envíenla como está’. No iba a depurarla. Es un servicio que se dio y cada quien a defenderse. Y quien tiene la consciencia tranquila, no tiene de qué preocuparse. Yo le pido a Jesús que en este caso se aclare”.

La lista de “periodistas maiceados” fue elaborada por Jesús Ramírez Cuevas, director de Comunicación Social del Gobierno de México, a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de acuerdo con él mismo. Pero quién la entregó a Reforma, que fue el primer medio en publicarla, sigue siendo motivo de polémica.

Varios de los que fueron integrados a la lista, como Daniel Moreno, de Animal Político, han reclamado públicamente al Gobierno federal. Animal Político aparece con más de 7 millones de pesos en publicidad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero aparece él, en lo personal.

Públicamente, Federico Arreola, director de SDP Noticias, ha reclamado por qué no está La Jornada, por ejemplo, que cobró cantidades superiores a cualquiera de los mencionados durante el sexenio de Peña. Arreola también aparece, como Rocha o Moreno, en lo personal.