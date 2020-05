Ricardo Valenzuela estÃ¡ contento de volver a Venados de MazatlÃ¡n

BEISBOL

Ricardo Valenzuela está contento de volver a Venados de Mazatlán

El obregonense regresa a los rojos del puerto tras jugar la temporada pasada con Yaquis de Obregón

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El pasado invierno Ricardo Valenzuela demostró en su préstamo con Yaquis de Ciudad Obregón que necesitaba de la regularidad para demostrar su capacidad y es por eso que está de vuelta a Venados.

La directiva de casa decidió cambiar precisamente a Yaquis a uno de los mejores receptores mexicanos, como lo es Sebastián Valle y reclamar de regreso a Valenzuela para que pueda ser su cátcher titular en la venidera campaña.

“Me siento muy bien, muy contento de regresar a un equipo tan unido, una gran familia, estoy muy contento de regresar a Venados, al lugar que pertenezco y poder jugar, de verdad estoy muy contento de volver”, dijo Valenzuela.

Valenzuela está viviendo esta pandemia en su natal Ciudad Obregón siguiendo las indicaciones de su trainner del equipo Diablos Rojos del México.

Después de haber debutado en la Liga Mexicana del Pacífico en el 2015-2016 con Yaquis, sin lugar a dudas la campaña pasada en su préstamo vivió uno de sus mejores momentos en este beisbol.

“Tuve una muy buena campaña con Yaquis gracias a Dios, se me dio a oportunidad de tener la titularidad y siento que me fue bien, la confianza tiene que ver mucho que me la hayan dado tanto el mánager como la directiva.

“Creo que la confianza para mí tiene mucho que ver para conseguir las cosas, es como decirte ahí está tu pastel, te lo comes o lo tiras, eso fue lo que me motivó mucho y fue lo que me sirvió para tener la campaña que logré”.

El receptor de 29 años de edad jugó con Obregón en 39 partidos, con un jonrón, 15 remolcadas y un promedio de bateo de .316, inclusive hasta fue refuerzo de México en la pasada Serie del Caribe.