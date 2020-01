Richard Madden y Salma Hayek, como Ikaris y Ajak, en las nuevas FOTOS filtradas de The Eternals

MÉXICO._ The Eternals, la gran apuesta de Marvel en la Fase 4 de su Universo Cinematográfico, sigue dando, poco a poco, vistazos de lo que podrá apreciarse en la película.

Esta vez, la cuenta de Twitter “Secrets of Eternals” compartió un par de imágenes filtradas en las que puede apreciarse a Richard Madden y Salma Hayek, ataviados en sus vestimentas, como Ikaris y Ajak, dos de los personajes protagónicos de la esperada cinta.

Ikaris, virtualmente inmortal de acuerdo a los cómics, luce un traje que combina un color azul con detalles dorados, además de los emblemáticos círculos en la parte superior del pecho, por lo que logra parecerse en gran medida a la vestimenta original de las viñetas.

part of Salma Hayek as Ajak and you can see a bit of Angelina Jolie’s Thena rocking the golden outfit and boots. pic.twitter.com/2EbAYJDKTM