Ricky Martin alista disco pensado en la temática social de su país

El cantante de 48 años, padre de cuatro hijos, habla de su compromiso social con Puerto Rico y del momento movilizador que vive

Noroeste / Redacción

“Hola muñeca, ¿cómo estás tú?”, es lo primero que dice Ricky Martin desde su Puerto Rico querido, la isla que lo vio crecer y a la que abraza muy fuerte. La misma que hoy lo mantiene activo social y musicalmente.

La realidad política de su tierra natal, la agitación social vivida, los estragos sufridos por el huracán María y el terremoto reciente, que alcanzó una magnitud de 6.4, causaron en Ricky un impacto que lo traspasó todo.

Alzó la voz en las redes, se mezcló con la gente en las calles, y las vivencias, esas subidas y bajadas, alegrías y llantos se hicieron canciones: “Cántalo” y “Tiburones”. Los dos cortes, que ya se pueden escuchar, sirven de promoción para el disco que lanzará este año y que es parte de Movimiento Tour.

“Es un momento muy especial en mi carrera -reconoce el artista, de 48 años, padre de cuatro hijos-. Cuando pensé el disco, al comienzo, tenía una temática, y luego de haber vivido lo que se vivió en las calles de Puerto Rico el año pasado, cambió un poco. Son ideas nuevas que hablan de lo que necesitamos, de lo que queremos. Queremos un mundo en calma, un mundo donde los líderes no se aprovechen de los menos afortunados y que de una vez por todas se acabe con el cinismo”.

---Claramente la agitación que se vivió en las calles te movilizó en muchos sentidos.

“Creo que lo que se vivió fue muy movilizador, no solo para la isla sino para toda la región. En Puerto Rico logramos cosas maravillosas. Sacamos del poder a alguien maquiavélico, a un líder cínico que jugaba con nuestras emociones (se refiere al ahora ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que lanzó junto a otros funcionarios un chat con mensajes insultantes y discriminatorios). Y todo eso lo hicimos juntos, lo hicimos como ciudadanos, como artistas, como pueblo”.

“A veces podemos confiar y contar con los políticos; la mayoría de las veces, no. Me pasa que después de todo esto, de lo ocurrido, mucha gente me pregunta: ¿Ricky, entrarías en la política? No lo necesito, yo he logrado tantas cosas por fuera de la política... Ya sea a través de la fundación [ que lleva su nombre y aboga por el bienestar de la niñez] o al lado del pueblo. Juntos podemos cambiar la Constitución, el Código Civil. Es cuestión de unirnos y de hacer las cosas sin miedo, de hacernos oír”.

“Este no es el gobierno que nos prometieron en la campaña política que llevó a Rosselló a la gobernación. No estar a la altura de nuestras expectativas, esa es la más grande decepción. Gobernador, sus insultos y sus burlas nos muestran quién es usted realmente. Es vergonzoso e inaceptable, y no se resuelve con un perdón. “Este NO es el Gobierno que necesitamos. Este NO es el Puerto Rico que nuestros abuelos y padres construyeron y mucho menos el que queremos dejarles a nuestros hijos”, escribió Ricky, en julio de 2019, en las redes sociales.

Desde allí exigió la renuncia del gobernador, el hombre que abandonó el poder tras las manifestaciones masivas en las que pudo verse al propio Ricky Martin ondear la bandera de su país, junto con el trapero Bad Bunny y René Pérez Joglar, ex líder de Calle 13 y mejor conocido como Residente.

En julio 2019, con la bandera del orgullo gay y la de Puerto Rico, el cantante encabezó la concentración para exigir la renuncia del gobernador Rosselló.

--¿Considerás clave el compromiso y la participación activa de los artistas para convocar y concretar cambios sociales?

“No creo que los artistas tengamos la obligación de hacerlo, de manifestarnos. Lo haces si a ti te nace, no vas poner un sentimiento porque todo el mundo lo hace y porque crees que has quedado fuera del grupo de activistas. Insisto, solamente si te nace del corazón, hazlo, y si es así, pues claro, aprovecha el poder de convocatoria que te da la música, tu arte y habla de cosas que son importantes. Pero todos tienen que tener el mismo impulso, aunque tengas diez seguidores en Facebook o en Instagram o tengas dos mil o millones”.

“El activismo nace desde tu casa. Todos tenemos las mismas herramientas a nuestro alcance, tú, los artistas. Todos podemos plantear nuestra preocupación desde un teléfono, desde una computadora, así que hablemos de lo que nos pasa, de lo que nos inquieta, alcemos la voz, porque nos tienen que escuchar”.

“Insisto: la música es mágica porque es capaz de llegar a tanta gente y de contar las cosas que me preocupan, nos preocupan, y no solo me refiero a las canciones de amor. Yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Desde la fundación trabajo en diversos temas, con base en la justicia social. Hacemos foco en la educación, la salud, la trata humana [ en colaboración con el Comité Internacional de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Estados, trabaja para denunciar la trata infantil, es embajador global de Unicef y colabora con Bill Gates y la Corporación Microsoft en el programa Navega Protegido, que ofrece herramientas para prevenir delitos cibernéticos como la pornografía].

“Me siento comprometido. El poder de convocatoria que me ha dado la música me sirve para hablar de cosas que me han impactado siempre en mi vida. En la Fundación buscamos el bienestar de la gente y lo venimos haciendo desde hace dos décadas. Buscamos acabar con las injusticias por las que pasan nuestros niños, éste ha sido y es nuestro trabajo. Estamos atentos a los derechos humanos”.

En el mundo civilizado... Manifestantes abrazan a policías luego de la renuncia de Rosselló”, posteó Ricky junto a una imagen que, claramente, sirvió de inspiración y marcó el espíritu del video de “Tiburones”.

“Es una historia con la que mucha gente se va a identificar. Lo que he querido hacer con Kacho López [el director] es lograr un relato más universal. Tanto en el tema como en el video se representan todas las miradas, todas las caras, como cuando nos unimos como pueblo. Es una balada como ninguna otra. Es mágica, honesta. Hablamos del respeto a la diversidad de género y cultural. Es una balada con un claro mensaje de amor, unión y, sobre todo, de aceptación [compuesta por Pablo Preciado y Óscar Hernández bajo la producción de Julio Reyes Copello]. Cada uno al escuchar la canción puede darle su interpretación, porque el amor lo abarca todo”.

Con el director puertorriqueño Kacho López, el cantante buscó que el video tuviera una mirada social a las vicisitudes y realidades que se viven hoy en diferentes países, las grietas, el odio, la incomprensión, la intolerancia. En las imágenes, una joven con el simbólico pañuelo verde (en favor del aborto legal, seguro y gratuito) atado en su cuello se para ante un grupo de policías antidisturbios y trata de convencerlos de abandonar el enfrentamiento de uno contra otros. “Ya no sé por qué peleamos así/ Basta de hacernos daño, que se nos van los años”, se escucha de fondo la voz de Ricky, en pos de un mensaje de respeto y en el que busca visibilizar distintas luchas, como la del derecho al aborto: “Yo siempre lo que he querido es el derecho de la mujer de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Siempre lo voy a defender”, aseguró el músico en una entrevista que publicó la agencia estadounidense The Associated Press.

“Vamos pa’ lante hoy no nos paran no con tranquilizante de elefante/ El dinero aunque sea abundante, no vale/ Aquí todos somos importantes/ Con el mismo semblante, sudao y sin bañar/ Que cante mi gente/ Lo baila la calle/ Habla pueblo, cántalo”, es parte de “Cántalo”, tema que lanzó en noviembre 2019 con la colaboración de Residente y Bud Bunny.

Tanto en “Tiburones” como en “Cántalo”, las dos canciones que serán parte de tu nuevo disco, sobrevuela el pensamiento de que la unión nos hace fuertes.

“Lo único que queremos es estar bien, más allá de las diferencias. Lo importante es poder estar bien con uno, con tu piel, con tu espiritualidad. Podemos tener diferentes opiniones, pero lo que queremos es estar bien, ya sea con tus altas y tus bajas, con tus inseguridades, con tus miedos. Bienvenido sea si la música puede servir como una herramienta de sanación. Me gusta pensar en las canciones como herramientas de sanación. “Tiburones”, es una balada que me lleva en cierta forma a los comienzos de mi carrera. Es una canción que también habla de la vulnerabilidad de un hombre, de un hombre que tiene el coraje de decir yo no quiero nada sin ti, no me dejes, vamos a trabajar. Para mí también es valiente poder decir: cambié de opinión, te necesito.

Vale decir que la intensa participación de Ricky ante la situación política y social que atraviesa la isla fue bien recibida por muchos y criticada por otros, que cuestionan su derecho a opinar por no vivir en la isla, de acuerdo a lanación.com.

Esta situación lo hizo reflexionar y preguntarse si uno no es capaz de apreciar e interesarse por lo que ocurre en la tierra que lo vio nacer, solo por vivir en otro lado.

En ese sentido, Ricky cree que la distancia le permitió valorar mucho más su cultura, su gente, su idioma.

“Volver a los comienzos es parte de la sanación social, el saber de dónde venimos. Recordar esos primeros pasos que has dado, esa primera música que has escuchado, las comidas, aquellos sabores. Cuando volvemos al comienzo, todo se facilita, y así nace el orgullo patrio, lo que hace que tu tierra esté dentro tuyo por siempre”.

Y ese sentir, lo llevó a compartir en Instagram la emoción que le generó ver el show de Jennifer Lopez en el escenario del Super Bowl.

“¡Qué bonita bandera!”, escribrió cuando JLO, la cantante y actriz de padres puertorriqueños, apareció junto a su hija Emme, de 11 años, cubierta con un abrigo que simulaba la bandera de Estados Unidos, para luego transformarlo y flamearlo ante millones de espectadores como la bandera de Puerto Rico.