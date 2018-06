Ricky Martin: Me gustaría que mis hijos fueran gays - Noroeste

Ricky Martin: Me gustaría que mis hijos fueran gays

El cantante revela que su condición sexual le hace ser una persona más fuerte

Noroeste / Redacción

Los hijos de Ricky Martín tienen apenas 9 años pero su padre ya tiene claro que le gustaría para ellos.

"Mis hijos son muy jóvenes, pero me gustaría que fueran gays", comentó durante una entrevista en Popcorn With Peter Travers, una sección del programa Good Morning America.

A lo largo de la charla, el cantante puertorriqueño mandó un mensaje inspirador sobre la homosexualidad, de acuerdo a elpais.com.

"Para todos aquellos que estén ahí fuera luchando contra su identidad, que sepan que todo va a ir bien. Solo tienen que quererse, hay que amarse a uno mismo", expuso.

"La forma que tengo de ver las cosas ahora, que no me tenga que esconder de nada de ninguna manera... Te hace ser una persona más fuerte. Me encantaría volver a salir del armario otra vez porque me sentí genial".

Para Ricky Martin, su vida cambió por completo cuando decidió dejar de esconder su sexualidad.

“Ahora comprendo por qué el símbolo del orgullo gay es el arcoíris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte”.

Tiempo atrás en Gay Times explicó:

“Yo era un hombre gay encerrado que estaba ocultándome a mis compañeros. Tenía relaciones con otros hombres que estaban en el armario y tenía otras relaciones con hombres que no estaban en el armario, pero que por mí volvieron al armario”, explicó Martin.

Añadió que su papel en la serie sobre Gianni Versace le hizo revivir toda esa etapa:

“La serie de Versace me ha hecho revivir todo lo que hice para ocultar mi homosexualidad”

También recientemente ha revelado detalles de la “emotiva conversación” que sostuvo con Matteo y Valentino cuando le preguntaron por qué tenían dos padres.

El cantante, quien recurrió al método de gestación subrogada para ser padre, aseguró en entrevista con la revista Out que sabía “ese día llegaría y tendría que ser claro” con los gemelos.

"Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad", contó.

"Mucha gente me dice: 'tus hijos salen en la portada de las revistas’, y yo solo les digo sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: no hay nada malo al respecto. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos", agregó.