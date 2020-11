Ricky Martin no descarta ampliar la familia y revela que tiene embriones congelados

El cantante puertorriqueño, padre de cuatro hijos, admite que le atrae la idea de tener una gran familia

Noroeste / Redacción

20/11/2020 | 09:48 AM

Ricky Martin ya tiene una pequeña tropa en casa con sus cuatro hijos, los gemelos Matteo y Valentino, de 12 años; Lucía, de dos años, y el pequeño Renn, pero no descarta ampliar la familia junto a su marido Jwan Josef a punto de cumplir los 49 años.

Según ha revelado en las últimas horas en unas declaraciones al canal Entertainment Tonight, le gustaría tener todavía más hijos y, por ello, tiene varios embriones congelados por si un día se animan a dar el paso y traer a otro pequeño al mundo mediante un vientre de alquiler.

"Alguna gente piensa que estoy loco, pero amo tener una familia grande, por lo que tengo varios embriones esperando por mí. Eso es todo lo que puedo contar”, afirmó el artista al citado medio de comunicación, donde asegura que su esposo “se volverá loco cuando lea la noticia”.

“Hay momentos en que quiero tener diez hijos, y de repente hay mañanas en las que todo el mundo está llorando y ahí recapacito en que seis es una buena cantidad”, admite el artista puertorriqueño, que reconoce que no le ha sentado igual la paternidad de su último bebé a los 48 años que la de los gemelos cuando tenía 35.

"¡Necesitas la energía para eso! Yo me siento fuerte, créeme, y estoy saludable. O sea, estoy cargando dos bebés al mismo tiempo, el coche y el bulto, pero es mucho. Es una gran responsabilidad”, admite sobre el ambiente que hay en la familia, donde la cosa se está “poniendo interesante” con la llegada de la adolescencia para sus dos hijos mayores, publicó lavanguardia.com.

“Todo es parte de la etapa. Pero ambos son muy buenos muchachos. Además, tienen una hermosa hermanita y hermanito, por lo que conocen el rol de ser sus hermanos protectores. Es bello”, asegura Ricky Martin, que admite estar “muy orgulloso” de todos sus pequeños y sentirse totalmente “afortunado de tener la familia que tiene”.

Según añade, la pequeña Lucía es la auténtica reina de la casa con apenas dos años.

"No es la casa de ellos, sino de ella. Ella es la que comanda la casa. Todavía no chasca sus dedos, pero por su mirada sabemos que está diciendo que no. Ella solo tiene dos años, pero por su manera de ser, ya sabemos”, concluye Martin.