Ricky Martin se convertirá en villano en una película navideña

Versátil y multifacético, Ricky Martin formará parte del grupo de actores que participarán en la película musical navideña Jingle Jangle: A Christmas Journey, una producción de Netflix que se espera para este fin de año.

"Es un honor formar parte de esta increíble producción", señaló el artista puertorriqueño luego de confirmar su participación en el proyecto. Y así lo refleja este sábado en su cuenta de la red social Twitter, donde tiene más de 20 millones de seguidores.

Such an honor to be part of this amazing production.

