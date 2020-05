Ricky Martin será invitado especial en la quinta temporada de RuPaul’s Drag Race: All Stars

MÉXICO._ El cantante puertorriqueño Ricky Martin será invitado especial del panel de jueces de la quinta temporada de RuPaul’s Drag Race: All Stars.

El intérprete será el encargado de dar su crítica a la participación de las drag queens en la pasarela y durante su desempeño semanal.

“¿Están listos? No se pierdan el estreno de All Stars 5 con el juez invitado extra especial, Ricky Martin! Viernes 5 de junio a las 20:00 por VH1”, dice la publicación.

Are you ready for the biggest shake-up in HERSTORY?! 😱⭐️

Don’t miss the PREMIERE of #AllStars5 with extra-special guest judge @Ricky_Martin FRI 6/5 at 8/7c on @VH1! 👑 pic.twitter.com/fzTFtqgQql