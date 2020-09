Ridley Scott confirma que habrá una nueva entrega de Alien, independiente a las dos últimas cintas

Una nueva entrega de Alien se suma a los proyectos que Ridle Scott tienen en puerta como el inicio del rodaje de The Last Duel, protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon y la serie de HBO Max, Raised by Wolver, en la que dirige algunos episodios

Sinembargo.MX

08/09/2020 | 08:45 AM

La exitosa saga de Alien comenzó en 1979 con Sigourney Weaver como protagonista. Foto: Especial Foto: Sinembargo.MX

MÉXICO._El director de ciencia ficción, Ridley Scott, confirmó en una entrevista con Forbes que ya trabaja en una nueva entrega de Alien, una de las cintas más aclamadas del cineasta británico. De acuerdo con el realizador, la nueva entrega será un proyecto diferente de Prometheus y Alien: Covenant, las precuelas que estrenó en 2012 y 2017, respectivamente. “Si volvemos a no directamente a ello es dudoso porque Prometheus lo revivió muy bien. Pero nos estamos haciendo preguntas fundamentales como ¿el propio Alien se ha quedado sin fuerza?” explicó Scott. Anteriormente, el cineasta británico ya se había pronunciado sobre el futuro de la saga, asegurando que había mucho kilometraje para Alien, pero que tenía que evolucionar. “Lo que siempre pensé mientras hacía la primera película era por qué se crearía una criatura como ésta y por qué viajaba en una nave de guerra, qué transportaba un cargamento de estos. Esto es lo que hay que cuestionarse qué, por qué y con qué propósito, es la próxima idea”, dijo. La exitosa saga de Alien comenzó en 1979 con Sigourney Weaver como protagonista y extendió su participación hasta Alien: Resurrección, en 1997, con la que dijo adiós. Ahora habrá que esperar para saber si la actriz regresará en la próxima entrega, ya que por el momento se desconocen los detalles. Una nueva entrega de Alien se suma a los proyectos que Ridle Scott tienen en puerta como el inicio del rodaje de The Last Duel, protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon y la serie de HBO Max, Raised by Wolver, en la que dirige algunos episodios.

¿Te gustó lo que leíste?

Si tu respuesta es sí, te invitamos a suscribirte por solo $100 pesos al mes y apoyar el periodismo que hacemos para ti con el objetivo de hacer de Sinaloa un mejor lugar para vivir. Haz click AQUÍ.

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio