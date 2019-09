STAND UP

Ríen ‘los mazaclanes’ con show de Limón

El influencer culiacanense se presenta en el Lobodome de la UAD con su show cómico y musical

Fernando Espinoza

Dos horas de carcajadas se vivieron con la presentación de Héctor Limón en el Lobodome de la Universidad de Durango, donde ofreció su show “El Rey Limón”, un espectáculo de stand up aderezado con un par de canciones.

Héctor sólo necesita contar sus anécdotas para ganarse al público, nada más. Recibió a sus seguidores de “Los mazaclanes”, como él dice, con outfit muy excéntrico: pantalón negro con figuras doradas, camisa negra con cadenas y unos zapatos blancos con una gran plataforma.

En cuanto subió al escenario interpretó el tema de Selena “Carcancha”, interpretada muy a su estilo. Luego, durante las dos horas habló sobre su experiencia de visitar Cuba, donde conoció a un “negro”, de quien se enamoró, y con él que le puso los cuernos a su novio, a quien por cierto lo subió al escenario para que formara parte del show.

“Plebes, y que el negro me dice ‘tu ere turista, verda chico”, y yo le dije que si, y me dice ‘todo lo turita vienen a probar la carne cubana’, y que me lo agarro y estaba duro como un poste de la luz de la comisión, y me lo llevé a una esquina”, relató El Limón, arrancando las carcajadas del público.

De la visita a la famosa isla caribeña, dijo que vivió una experiencia en un velorio, de alguien que no conocía, pero que una amiga de él, lo mandó por que el difunto era su amante, y hasta llevó la banda en nombre de la “querida”.

El público se prendió cuando interpretó “Qué me vas a dar si vuelvo”, un éxito de Jenny Rivera, canción que le dedicó a su novio, pues dijo le fue infiel, y por eso, él se vengó con el negro de Cuba.

“Y dime que me vas a dar porque si no, no vuelvo, me voy con el negro, al cabo que está más reportado que tú”, expresó alterando la letra original de la melodía que llevase al éxito la Diva de la Banda.

El show cerró con un concurso de baile con cuatro mujeres del público, quienes representaban a una colonia, hubo una representante de La Juárez, otra del Info Playas, de Santa Teresa, y del Jabalíes, quienes dieron lo mejor de sí en el escenario, logrando una divertida interacción.

El recinto no se llenó a tope, pero los asistentes disfrutaron de más de un show divertido, con más dos horas de risas.