Rifa del avión presidencial es una farsa: PRI

Jesús Valdés Palazuelos afirmó que lo perdido en inversiones y proyectos que AMLO ha decidido no realizar, ascienden a 600 mil millones de pesos, lo que equivale a 205 aviones presidenciales

Antonio Olazábal

La rifa del avión presidencial que se llevará a cabo el 15 de septiembre es una farsa, afirmó Jesús Valdés Palazuelos, líder del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa.

El ex Alcalde de Culiacán argumentó que la gente está en contra de esta rifa, y que Morena, partido que representa el Poder Ejecutivo, es sinónimo de ingobernabilidad.

"El Gobierno de Morena es sinónimo de ingobernabilidad, estamos muy preocupados por los acontecimientos que están sucediendo, prometieron en campaña no mentir, pero desgraciadamente mañana vamos a suscitar una gran mentira, de una rifa que no es rifa, de un avión que no es avión, que desgraciadamente con el 58 por ciento de los mexicanos que están en contra de que se rife este avión presidencial ellos continúan con esta farsa", acusó.

"Cada día es más evidente que el Gobierno federal no respeta la voluntad del pueblo cuando no coincide con sus proyectos, el día de mañana 15 de septiembre el Gobierno Federal amenaza con llevar a cabo la famosa rifa del avión, realmente la mayoría de los mexicanos en encuestas no quieren que se dé, porque es una farsa", agregó.

El priista indicó que se han dejado inversiones que sobrepasan el costo del avión presidencial por decisiones erróneas de Andrés Manuel López Obrador, como lo es la no construcción del aeropuerto de Texcoco, la planta cervecera de Mexicali, así como otras obras que están en vilo, como lo es la planta de fertilizantes en Sinaloa.

"El Gobierno federal no ha hecho más que cancelar proyectos de infraestructura que nuestro país necesita, para que entre otras cosas generen millones de empleos que se han perdido por la pandemia y por la terrible crisis económica, el aeropuerto de Texcoco que sin duda al momento de cancelarlo que al igual que la planta cervecera en Mexicali, la planta de fertilizantes en Sinaloa, las pérdidas millonarias en Pemex, son cifras que ascienden a más de 600 mil millones de pesos en pérdidas, lo que equivale al precio de 205 aviones presidenciales", subrayó.

Valdés Palazuelos dijo también que Morena ha faltado a sus promesas de campaña, y solo busca y castiga a sus adversarios por incurrir en irregularidades, más no a sus familiares y simpatizantes.

"Dijeron que no iban a robar, ya vemos involucrados a familiares, hermanos del Presidente de la República, y no vemos un seguimiento ni mucho menos posibilidades de que se les haga juicio a sus familiares, todo lo contrario con sus adversarios políticos".

-----------------