Rihanna apoyará a los afectados por el huracán Dorian

San Juan._ La cantante barbadense Rihanna anunció en sus redes sociales que a través de su fundación Clara Lionel prestará ayuda a los afectados por el huracán de categoría 5 que devastó a Bahamas y las Islas Ábaco el pasado fin de semana

“Están en mis oraciones“, dijo en Twitter la cantante Rihanna, que preside la fundación que lleva el nombre de sus abuelos Clara y Lionel Braithwaite. La misma se centra en ayudar a proporcionar una mejor calidad de vida a comunidades de todo el mundo en salud, educación, arte y cultura.

“La fundación ya está averiguando cómo poder ayudar“, agregó Rihanna al añadir que le “rompe el corazón” la “devastación” causada por el huracán, publicó yucatan.com.

It truly breaks my heart to see the complete devastation that #HurricaneDorian is having on the Bahamas!