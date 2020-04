Rihanna revela que ha vivido secretamente en MÃ©xico

Rihanna revela que ha vivido secretamente en México

La cantante asegura que ama a la nación azteca y que se siente identificada con su gente

Noroeste / Redacción

Rihanna enloqueció a sus fans la semana pasada con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Believe It”, incluido en el álbum PARTYNEXTDOOR.

De acuerdo con el portal Quién, Luego de esta revelación, la estrella nacida en Barbados hace 32 años volvió a conmocionar a sus seguidores al revelar que parte de su vida no la hace en Estados Unidos o en Londres, donde pasó una larga temporada con su ex galán, el empresario Hassan Jameel, sino en México.

Así habló Rihanna de su amor por nuestro país a la edición de mayo de la revista Vogue en su edición británica: “Simplemente amo México”, aseguró la cantante, quien explicó que los mexicanos le recordamos a la gente de Guyana, país donde nació su mamá, Monica Braithwaite.

Sorprendentemente, la cantante reveló que entre los países que ha vivido, además de Reino Unido, París y Barbados, se encuentra México.

“Amo México, tal vez tenga que hacerme un análisis de ADN”, bromeó durante la entrevista.

“Los guyaneses son como los mexicanos de Barbados, así que me identifico, y es por eso que realmente me relaciono y empatizo con los mexicanos o latinos, que son discriminados en Estados Unidos. Sé lo que se siente que la inmigración ingrese a su hogar en medio de la noche y arrastre a la gente”, dijo recordando las dificultades que vivió su mamá cuando emigró de Barbados.

"Digamos que sé cómo es esa lucha. La he presenciado, he estado ahí. Creo que tenía ocho años cuando me tocó vivir eso en medio de la noche. Entonces sé lo desalentador que es para un niño, y si mi padre hubiera sido arrastrado fuera de mi casa, te puedo garantizar que mi vida habría sido un desastre”, contó a la publicación.