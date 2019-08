Rihanna, Witherspoon, â€˜The Rockâ€™ y otras celebridades reprueban a Trump y se lanzan contra el racismo

Rihanna, Witherspoon, ‘The Rock’ y otras celebridades reprueban a Trump y se lanzan contra el racismo

‘¡Imagina un mundo donde es más fácil obtener un rifle AK-47 que una visa! ¡Imagina un mundo donde ellos construyen un muro para mantener a los terroristas en Estados Unidos!’, señaló Rihanna

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- La cantante y empresaria Rihanna se pronunció ante los comentarios del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca del tiroteo suscitado en El Paso, Texas, el cual fue perpetrado por el joven Patrick Crusius dentro de las instalaciones de un Walmart la mañana del sábado y que dejó 20 muertos y al menos 26 heridos.

Ante la situación el mandatario dedicó una serie de tuits, entre los que destacó uno que la cantante retomó para criticar la falta de regulación en la adquisición de armas letales en dicho país.

“El tiroteo de hoy en El Paso, Texas no sólo fue trágico, fue un acto de cobardía. Sé que condeno el acto de odio de hoy al igual que todos en este país. No existen razones o excusas que puedan alguna vez justificar matar a gente inocente”, indicó Trump en su cuenta oficial de Twitter.

La cantante recriminó a Trump: “Um… Donald, ¡deletreaste mal ‘terrorismo’! En tu país ocurrieron dos ataques terroristas separados sólo por horas que dejaron al menos 30 muertes de inocentes. Esto, sólo días después de otro ataque terrorista en California, donde un terrorista fue capaz de comprar LEGALMENTE un rifle de asalto (AK-47) en Las Vegas, para luego manejar por horas hacia un festival de comida en Cali y dejar seis personas muertas más, incluido un niño”.

Rihanna aprovechó la ocasión para referirse a la situación de los migrantes en los EU, la cual se ha endurecido por la política migratoria durante la administración de Donald Trump. “¡Imagina un mundo donde es más fácil obtener un rifle AK-47 que una visa! ¡Imagina un mundo donde ellos construyen un muro para mantener a los terroristas en Estados Unidos!”, señaló.

Cabe mencionar que Patrick Crusius se ha visto vinculado con un manifiesto de odio hacia lo que reconoce como una “invasión hispana” en el país del norte.

Para finalizar, la intérprete originaria de Barbados, mandó sus condolencias a los familiares de las víctimas: “Mis oraciones y profundas condolencias hacia las familias y seres queridos de todas las víctimas de Texas, California y Ohio. Lamento mucho su pérdida. Nadie merece morir así. NADIE”.

DEMANDAS DE LA COMUNIDAD ARTÍSTICA Y DEL ENTRETENIMIENTO

Otros artistas como Cardi B, John Legend, Reese Whiterspoon y Kevin Bacon se han manifestado ante la terrible situación, ya que, además del tiroteo realizado por Crusius, la comunidad de EU ha vivido otros dos ataques en menos de una semana, uno en Dayton, Ohio y otro en Chicago.

We have enough information already!Both of the shooters are white supremacist terrorist with intentions to kill minority’s .Law enforcement took rapid action but what are YOU going to do to control some of your RACIST SUPPORTERS? https://t.co/P4iYAJa34L — iamcardib (@iamcardib) 4 de agosto de 2019

“¡Ya tenemos suficiente información! Ambos tiradores son terroristas supremacistas blancos con intenciones de matar a las minorías. La ley ha tomado acciones rápidas, pero ¿qué vas a hacer para controlar a algunos de tus SEGUIDORES RACISTAS?”, expuso la rapera y actriz Cardi B.

There are no words. My heart breaks for the friends and families of the El Paso victims. Praying for all of you. We must do more to stop these senseless acts of gun violence. — Reese Witherspoon (@ReeseW) 4 de agosto de 2019

“No hay palabras. Tengo el corazón roto por los amigos y familiares de las víctimas de El Paso. Oro por todos ustedes. Debemos hacer más para detener estos actos sin sentido de violencia armada”, comentó Witherspoon y, ante el tiroteo registrado en Ohio, agregó:

Woke up to the news of #DaytonOH shooting. This senseless loss of life is unbearable. When will our US representatives give the people of this country the common sense gun laws we are all demanding? I’m calling my congressman. Again. @Everytown — Reese Witherspoon (@ReeseW) 4 de agosto de 2019

“Desperté con la noticia del tiroteo de #DaytonOH. Esta pérdida de vida sin sentido es insoportable. ¿Cuándo nuestros representantes de los Estados Unidos le darán al pueblo de este país las leyes de sentido común sobre el control de armas que todos exigimos? Estoy llamando a mi congresista. Otra vez. @Everytown”.

Por su parte, el cantante y compositor John Legend dedicó algunas palabras para referirse al dirigente de los Estados Unidos.

When we condemn the racist venom coming from the President's mouth and point out the bigotry of his policies, it's not an academic question, it's not a political game, it's about life and death. The President regularly inspires killers. He is a part of the problem — John Legend (@johnlegend) 4 de agosto de 2019

“Cuando condenamos el veneno racista que sale de la boca del presidente y señalamos el fanatismo de sus políticas, no es una cuestión académica, no es un juego político, se trata de la vida y la muerte. El presidente regularmente inspira asesinos. El es parte del problema”.

Julianne Moore también expresó su preocupación ante lo que señala como “un problema de salud pública”.

When I went to bed last night hundreds of @MomsDemand volunteers were marching in DC following the horrific shooting in #elpaso. When I woke up, there had been another tragic shooting in #Dayton. My outrage is exhausted, replaced by resolve to #EndGunViolence. @Everytown 🧡💔 https://t.co/o8kjrEEnra — Julianne Moore (@_juliannemoore) 4 de agosto de 2019

“Cuando me fui a dormir anoche, cientos de voluntarios y voluntarias marchaban en (Washington) DC después del horrible tiroteo en El Paso. Cuando me desperté, había habido otro tiroteo trágico en Dayton. Mi ira está exhausta, reemplazada por la resolución de poner fin a la violencia con armas de fuego”, indicó.

El luchador de la WWE y actor de la cinta Hobbs and Shaw, envió palabras de aliento a las víctimas.

My heart, love & strength go out to El Paso. Victims and their families. Grateful to our first responders. Stay strong as we’re forced to heal yet again. What leader will step up to command wiser/effective talks? Not sure what the answers are but it all starts with open dialogue. — Dwayne Johnson (@TheRock) 4 de agosto de 2019

“Mi corazón, mi amor y mi fuerza están con las víctimas de El Paso. Gracias a los primeros en prestar auxilio. Mantengámonos fuertes mientras estemos obligados a sanar una vez más. ¿Qué líder tomará la iniciativa para poner en marcha conversaciones más sabias y efectivas? No estoy seguro de cuáles son las respuestas, pero todo comienza con el diálogo”.