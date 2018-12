Rinde protesta Consejo Municipal de ProtecciÃ³n Civil de CuliacÃ¡n

Ayuntamiento

Rinde protesta Consejo Municipal de Protección Civil de Culiacán

El Alcalde ordenó al consejo del que él forma parte a guiarse en favor de la ciudadanía y no de la corrupción, ya que eso fue lo que hizo que se inundaran las familias en Valle Alto

Antonio Olazábal

Con la intención de coordinar acciones entre el sector público y privado para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, hoy en sesión de Cabildo rindió protesta el Consejo Municipal de Protección Civil.

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, exigió a los integrantes del consejo, en el cual él está incluido, a transitarse por el camino de la legalidad, y no por el de la corrupción, dado que eso fue lo que ocasionó que las familias de Valle Alto se inundarán con las pasadas lluvias de la depresión tropical 19-E.

El Presidente Municipal acusó a las anteriores administraciones que permitieron se construyera en lugares donde no se debía, de esconder el atlas de riesgo de Culiacán, ya que si hubiesen seguido el documento al puño de la letra, no se hubiese construido en esas zonas.

"Se hizo un atlas de riesgo creo que en el 2010, y mi pregunta hubiera sido, ¿Por qué no se aplicó, por qué no se observó lo que ahí se establecía en ese atlás de riesgo. Fue negligencia, fue olvido, indolencia? Yo creo que no, fueron actos de corrupción, lo digo con todas las palabras", acusó.

"Un documento de esa naturaleza que se hizo público en su momento, y lo refundieron en alguna parte, porque lo encontramos precisamente en Protección Civil guardado, fue lo que generó lo de Valle Alto, el tema del dren de Bacurimí, el del arroyo del Piojo", agregó.

Estrada Ferreiro sostuvo que la conformación de este consejo es de suma importancia, ya que se busca proteger a las familias culiacanenses de accidentes y desastres naturales.

"Tenemos solvencia moral para formar parte de este consejo, porque la función del mismo, y de todos los que lo integramos, es una responsabilidad muy importante, no es formar parte de un club de amigos ni de un grupo de conocidos, que queramos figurar en un organismo", subrayó.

"Implica una responsabilidad importante que debemos cumplir en beneficio de la sociedad, no en beneficio del Ayuntamiento de Culiacán, no nos confundamos, ni en beneficio de un grupo de personas o funcionarios, es al pueblo de Culiacán quien requiere que todos cumplamos cabalmente con lo que establece la ley", detalló.

El consejo está integrado por dependencias de gobierno estatal y municipal, así como organismos autónomos como la UAS, la UadeO entre otras instituciones; también está incluida la intercamaral. En total se compone de 46 entes.

Juan Francisco Vega Meza, director del Instituto de Protección Civil Estatal fue el encargado de tomar protesta a quienes integrarán este consejo.