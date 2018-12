Rinde protesta LÃ³pez Obrador como Presidente: dice que no perseguirÃ¡ a funcionarios del pasado

Rinde protesta López Obrador como Presidente: dice que no perseguirá a funcionarios del pasado

Partidos políticos fijan su posición en torno al próximo Gobierno

11:50

Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México este sábado 1 de diciembre, a las 11:22 horas, y en su primer discurso al mando del Ejecutivo prometió acabar “con el predominio de la más inmunda corrupción pública y privada”, aunque dijo que no habrá una persecución contra funcionarios del pasado.

“Propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia, y mejor empecemos de nuevo”, dijo López Obrador sobre la corrupción, aunque también mencionó que la ciudadanía podrá expresarse sobre este punto y otros, por medio de consultas, y que dejará que las autoridades desahoguen los casos que ya tienen en marcha, con absoluta libertad.

Perseguir a funcionarios del pasado señalados por corrupción, dijo López Obrador, es apostar “al circo y a la simulación”, por lo que prefiere dedicar esa energía a transformar otros aspectos al país. Se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir, añadió.

Al expresar su postura sobre la corrupción, se escuchó en la Cámara el conteo del 1 al 43, de parte de legisladores de oposición, en referencia al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ha permanecido impune, sin que haya algún sentenciado.

Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que López Obrador hizo un pacto de impunidad, al decir que no se actuará contra funcionarios del pasado.

“De forma completamente descarada e incongruente quedó claro el #PactodeImpunidad de @lopezobrador_ El señor Presidente sigue sin entender que para combatir la corrupción, hay que combatir la impunidad”, publicó Cortés en Twitter.

Durante la ceremonia, el legislador Emilio Álvarez Icaza mostró una pancarta con la leyenda “Juicio a Peña”. El senador panista Gustavo Madero también se manifestó, con una cartulina que decía: “Ni perdón ni olvido”.

El nuevo mandatario federal comenzó su discurso mencionando que “hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político”, e insistió en culpar al modelo económico neoliberal por los problemas del país, al considerar que ha sido un “desastre”, una calamidad.

“Se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México”, prometió López Obrador. “La crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo neoliberal, sino también por el predominio de la más inmunda corrupción pública y privada”.

En diferentes momentos, partidos de oposición mostraron pancartas o lanzaron gritos de reclamo. Legisladores del PAN, por ejemplo, exigieron “Que baje la gasolina”, “Democracia sí, autoritarismo no”. En cuanto a la gasolina, López Obrador sí dio una respuesta directa.

“Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje”, les dijo López Obrador, para luego prometer que cuando se termine la refinería en Tabasco y se terminen de rehabilitar otras seis, bajará el precio de la gasolina en el país, y de todos los combustibles. (Animal Político)

10:20

Andrés Manuel López Obrador rinde protesta como Presidente de México

El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Lo sucedido durante el período neoliberal no tiene precedentes. El poder político y el poder económico se han nutrido mutuamente, y han actuado como modus operandi para el saqueo de los bienes de la Nación.

Durante estas últimas tres décadas, las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar los bienes públicos. En el período neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político.

Si me piden expresar en una frase el plan del nuevo gobierno: es acabar con la corrupción e impunidad. Pero esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo y a la simulación. Queremos regenerar a la Nación.

Si comenzaramos a abrir expedientes. no habría cárceles suficientes. Tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público, como del sector privado. Se pueden castigar los delitos del pasado, pero sobre todo, prevenir los delitos del porvenir.

Propongo al pueblo de México, que comencemos de nuevo y que no haya persecución a los crímenes del pasado.

Defenderé mi postura, pero todos estos asuntos se consultarán y someterán a la voluntad popular.

Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, serán juzgados. Yo sólo respondo por mi hijo Jesús, que es menor de edad.

Otro distintivo del nuevo gobierno, será la separación del poder político y del poder económico. El Gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo de México. El Gobierno ya no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz.

"Ahora resulta que los que aumentaron los precios de las gasolinas [PAN] están pidiendo que baje".

Se respetarán los contratos [...] Me comprometo a respetar las inversiones, dice en su mensaje al sector privado. Y al sector financiero, promete respetar la autonomía del Banco de México.

09:57

Un Gobierno del pueblo y para el pueblo, dice Morena

"Es la inauguración del gobierno del pueblo y para el pueblo", dijo Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro.

Celebremos el triunfo de los ciudadanos, no renunciemos a la esperanza ¡no mentir no robar no traicionar no les vamos a fallar que viva los ciudadanos que votaron el 1 de julio. Al grito de "es la hora de la democracia auténtica" y "que viva la 4ta transformación" Mario Delgado cierra su posicionamiento; legisladores empiezan a gritar "es un honor estar con obrador".

Mario Delgado Carrillo de Morena aseguró que el país cambiará con la austeridad republicana y que en la Cuarta Transformación el gobierno manda obedeciendo al pueblo.

09:45

Convoca el PAN a nuevo Gobierno a combatir las desigualdades

Mauricio Kuri González, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que México atestigua el inicio de una nueva era que debe, simultáneamente, cambiar, preservar y reafirmar: cambiar las desigualdades, preservar los fundamentos de nuestro sistema democrático y federal, y reafirmar la unidad y la soberanía nacional.

En esta toma de protesta, se constituyen los poderes públicos que nos recuerdan que somos una República democrática y representativa. Quienes estamos aquí nos reunimos como producto de la voluntad popular. Esta es la representación de los sentimientos de la nación.

Nuestros principios como nación –la democracia, la libertad, el federalismo, el constitucionalismo y la división de poderes– no son ni negociables ni renunciables. En esta reunión de poderes no hay distinciones ni jerarquías. Provenimos de una misma legitimidad y respondemos a una misma legalidad. En la lucha de las últimas décadas, hemos dejado atrás la era del poder absoluto y la subordinación de los poderes públicos al designio personal.

Hoy que debatimos entre la esperanza del cambio y la preocupación que generan las diferentes versiones sobre cómo lograrlo, debemos recordar que no hay popularidad que se erija por encima de las instituciones.

Hoy el PAN es también autoridad, como gobierno en 12 estados y 470 municipios, y como poder coadyuvante. Sabremos ser una fuerza política responsable y sensata, firme y gallarda, dialogante y demandante, que propone y acuerda.

La tercera alternancia del siglo nos recuerda que la sociedad vota para avanzar, jamás para retroceder; que la democracia implica saber ganar y perder; que las mayorías nunca son permanentes.

Seguiremos vigilantes frente a la tentación de someter la ley a la visión personal, a la ideología o al capricho; a la posibilidad de querer convertir a la moral en Constitución o a la Constitución en un compendio de credos privados.

En Acción Nacional no somos obstructores del cambio, sino postulantes de una reforma con sensatez. Lucharemos por instaurar un progreso responsable, que no pretenda intercambiar becas por votos, ni ofrezca regalar lo que el esfuerzo de cada mexicano debe lograr.

Debemos construir la igualdad a partir de la educación; a partir de la generación de riqueza y no de la distribución de pobreza. No descansaremos hasta ofrecer a cada hogar mexicano la posibilidad de vivir en paz y de disfrutar del fruto del trabajo.

La omnipresencia del estado devasta la libertad y la prosperidad, como ya lo vimos en Venezuela. Desde aquí refrendamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, y les decimos que no tengan duda: la libertad volverá.

En congruencia con las demandas ciudadanas, exigimos terminar con la impunidad y la corrupción que lastima, e insistimos en que, para lograrlo, el ejemplo es necesario pero no suficiente. Hay que castigar y hay que prevenir.

Convocamos a todas y todos los mexicanos a emprender sin exclusiones una genuina transformación nacional, a reencontrar las mejores causas de la historia, sin permitir que la fascinación por lo pasado cancele la posibilidad de llegar al futuro.

La nueva autoridad debe ser democrática, audible y responsable, que escuche cuando tiene que escuchar y asuma los costos de gobernar, sin en la comodidad de una consulta a modo.

09:29

Dice el PRI que no se pondrán de rodillas ante el poder

El diputado René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que nunca se pondrán de rodillas o actuando indignamente ante el poder. “Alzaremos la voz cuanto sea necesario".

También le reconoció a López Obrador el que haya mantenido a las Fuerzas Armadas en las calles, pero que gradualmente estas deben regresar a sus cuarteles, ya que la militarización no es la solución a largo plazo.

"El nuevo gobierno ya no tendrá excusas ni a quien derivar responsabilidades", señaló René Juárez Cisneros, quien abundó que la Policía Federal es un cuerpo de élite que no se debe menospreciar.

Hoy un gran reto, para decidir entre la democracia y la dictadura, entre el fortalecimiento de las instituciones o el resquebrajamiento de las instituciones Dijo que fue un grave error que se cancelara el Nuevo Aeropuerto y que se “pervirtió” la figura de las consultas populares.

"Reitero y manifiesto mi profundo reconocimiento al expresidente Enrique Peña Nieto, al amigo y al hombre", dijo René Juárez Cisneros. “Hoy inicia un gran reto, pero también una gran oportunidad, nos convoca la ley y la democracia”: René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Los super delegados no son otra cosa que una incubadora de candidatos. Reconozcamos que después de la elección México quedó dividido. René Juárez señaló en Congreso que defenderán las instituciones. México no puede ser una nación de caudillos. Defenderán los intereses de la minoría, señaló al referir que desde la diversidad se construya la viabilidad del país.

9:22

Todos los votos y opiniones cuentan, incluyendo a los que piensan diferente, dice Movimiento Ciudadano

El senador Clemente Castañeda, del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que todos los votos y opiniones cuentan, incluyendo la de quienes piensan diferente, sin soberbia y con pluralismo.

Asegura que se debe recordar que en la democracia caben todas las voces hasta las que no votaron por el ganador del 1 de julio. "El Poder Legislativo no puede ser una ventanilla de trámites", dijo el senador del MC.

“Aquí están representadas todas las personas las que votaron por el presidente y las que eligieron otros caminos [...] Los electoral votaron por un cambio de hacer política, confiaron para conducir los intereses de la nación en Andrés Manuel López Obrador", abundó Clemente Castañeda.

"Para que México crezca , es fundamental fortalecer el mercado interno, no es malo voltear hacia afuera pero ya es hora de voltear hacia dentro [...] Hoy es el día idóneo para dejar atrás la división; otro México es posible. No postulamos aquella lucha de clases, sino un encuentro social", señaló el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta.

“Le decimos a López Obrador que nuestra convicciones están firmes, no aceptamos la democracia de turnos, creemos en el equilibrio de poderes, creemos en la rendición de cuentas [...] El legislativo debe ejercer de contrapeso al ejecutivo y oponerse a un proyecto de restauración que intente concentrar todos los poderes”, afirmó Clemente Castañeda.

El senador del MC expresó preocupación por reformas a modo que no dan certeza de una fiscalía independiente, promueven consultas a modo y un régimen centralista. El Poder Legislativo debe dignificar el derecho a la diferencia. Nuestras convicciones están firmes y puestas en México, porque creemos en la democracia".

“Creemos en la paz pero no en pacificación forzada de las fosas, el sistema no funciona por la corrupción, creemos en la igualdad [...] El sistema no funciona por la corrupción y es deber de todos castigarla sin perdón ni olvido", señaló Clemente Castañeda y agregó que "repartir dinero sin combatir las causas de la pobreza es eternizarla".

"Quien ejerce el poder en un soliloquio está condenado al laberinto", lanza Clemente Castañeda de cara al próximo sexenio, pide no hacer "un modelo presidencialista que ya ha fallado a México", señaló el senador del MC.

9:10

Diputados del PAN colocaron una manta en rechazo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela quien arribó está mañana entre los jefes de Estado convocados por el nuevo gobierno federal.

9:06

Llama el PES a dejar atrás la divisón

El diputado Fernando Manzanilla Prieto, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), indicó en su posicionamiento que hoy es “el día idóneo para dejar atrás la división”.

El legislador del PES indicó que es urgente rescatar a la clase media. “Estamos en la hora cero de la cuarta transformación”. Habló, también, sobre “el renacimiento mexicano con la fuerza de los valores”. Abundó que promoverán “la restitución del tejido social” y un nuevo contrato social que incluya a todos los sectores y actores.

9:02

PT, orgulloso de apoyar a AMLO

La senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), dijo que en dicho instituto político se sienten “orgullosos” de haber postulado como candidato presidencial a López Obrador en tres ocasiones.

“Nuestro país está fractura en su estructura [...] Nos hemos convertido en un Estado Fallido [...] La política económica debe tener un nuevo rumbo de desarrollo [...] Vamos a recuperar la industria energética [...] sólo de esta manera acabaremos con la pobreza [...] resulta doloroso la forma en que la corrupción se ha enquistado en nuestro país [...] se acabará con la impunidad [...] viene una nueva manera de hacer política en nuestro país, en donde la gente tendrá participación, donde la ciudadanía sea la protagonista de la vida pública de nuestro país [...] todo el poder al pueblo [...] Es urgente la división del poder económico del poder político [...] sólo habrá seguridad pública si hay seguridad económica [...] Vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa [...] Hoy se cristaliza la mayor victoria de la izquierda en nuestro país [...] No tengo dudas, vendrán días felices”.

8:40

Reconoce PVEM labor de Peña Nieto

Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), indicó en su posicionamiento en tribuna de San Lázaro, que reconocen la ardua labor del presidente Enrique Peña Nieto.

“Respaldan los proyectos del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el político tabasqueño cuentan con ellos. Todos los funcionarios hicimos un compromiso con la ciudadanía y con el país entero, queremos lograr un cambio verdadero para México”, dijo el senador del PVEM.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que México exige un cambio en muchas de las formas de interacción del Gobierno con el pueblo. De igual forma tenemos claridad de la alta expectativa y que esperan se vea reflejado en las nuevas políticas públicas.

Abundó que el PRD no será obstáculo para el cambio, y que hacen votos para que le vaya bien a México. Lo llaman para que sea el guardián de la legalidad. Por lo que le pidieron a López Obrador, que los “súper delegados” no vayan en contra del Federalismo.

Señaló que el tabasqueño debe de ser, ahora, presidente de todos los mexicanos, no sólo de los 30 millones de votantes, que sea garante de las instituciones y que respete a las minorías. Que fortalezca el federalismo. Que se convoque a los gobernadores y a los alcaldes para revisar el pacto federal, cambiando los porcentajes de distribución de los recurso públicos, de 75/25.

Mancera dijo que apoyarán una reforma fiscal progresiva, para lograr que el pago de impuestos sea realmente justo y que pague más quien más tenga. También llamó a López Obrador a que elimine el IEPS, para bajar los precios de las gasolinas.