Rinden homenaje a 'El Mimoso' en la Escuela de la Tambora - Noroeste

HOMENAJE

Rinden homenaje a 'El Mimoso' en la Escuela de la Tambora

En un evento con alumnos de la institución y presidido por don Germán Lizárraga

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Luis Antonio López “El Mimoso” y su trayectoria artística de 23 años fueron reconocidos por los alumnos de la Escuela de la Tambora y su director don Germán Lizárraga.

El homenaje se realizó frente a la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, donde se imparten las clases a los futuros músicos.

En la ceremonia que contó con una lluvia de talentos, los estudiantes mostraron lo aprendido durante el ciclo escolar.

Aunque la cita estaba pactada a las 18:00 horas, el homenaje comenzó 45 minutos más tarde, con la participación de 14 alumnos de clarinete, que interpretaron el éxito “Típico, clásico” de “El Mimoso”.

Tras la participación de los de clarinete, llegaron los alumnos de percusiones e hicieron un ensambles rítmico bajo la dirección del maestro Telésforo Calderón.

El tema “Yo tengo una ilusión” sonó en los trombones de los estudiantes, que estuvieron dirigidos por el maestro Gregorio Romero, esa fue una de las intervenciones que despertó más aplausos en los presentes.

Una vez concluida la participación de los trombones, subieron al escenario cinco estudiantes de trompeta para interpretar un popurrí con los temas “Lo mejor de mi vida”, “Cómo pudiste” y “Tu cárcel”.

El grupo Colgados de la Palma hizo su debut con el tema “Deja y te vas”, los jóvenes recibieron “la patadita de la buena suerte” de don Germán Lizárraga.

En su turno, los alumnos de técnico vocal interpretaron “Lo mejor de mi vida” y “Deja y te vas”.

Finalmente, de manos de don Germán Lizárraga, “El Mimoso” recibió un reconocimiento para después cantar junto a la banda representativa de la escuela algunas melodías entre las que destacaron “La chica del pelo largo”, “Tengo una ilusión” y “Penas tras pena”.

CON ALMA FUTBOLERA

Previo al festejo donde se le reconoció por ser embajador de la música sinaloense por más de 23 años, en un acercamiento con Noroeste “El Mimoso” se declaró futbolero a morir, y está muy pendiente de la selección mexicana y de todos los partidos.

“No me he perdido ningún partido, de hecho hoy me levanté a las 6 de la mañana para ver uno. Me encanta el futbol y estoy muy sorprendido por el resultado del primer partido de la selección mexicana, y más que sorprendido estoy feliz, casi nadie se lo esperaba pero todos nos alegramos”, comentó el cantante.

Además agregó que no se perderá ni un solo partido de la selección y hará un espacio en su apretada agenda, puedes desde el 20 de junio y hasta el 2 de julio tiene una gira intensa de presentaciones.

“Mi pronóstico para la Selección en este mundial es que van a sorprender, si siguen jugando como lo hicieron en su primer juego, si siguen con esa hambre de triunfo, de demostrar que sí se puede, estoy seguro de que van a llegar muy lejos. Los mexicanos sacamos la casta siempre, y más cuando nos dicen que no podemos”, finalizó.